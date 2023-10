Litoralul romanesc 2023: Touroperatorii raporteaza vanzari in usoara crestere fata de 2022

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a realizat, cu sprijinul membrilor și partenerilor care promovează și vând Litoralul românesc, un studiu privind sezonul estival 2023, venind și cu propuneri pentru ca sezonul 2024 să fie mai bun. În primul rând, vorbim de un sezon 2023 mai bun decât 2022, dar încă sub nivelul anului 2019.

”Sezonul a început promițător, însă rezervările s-au diminuat semnificativ în lunile iulie și august. Cu toate că prețurile au crescut cu 10-20%, bugetul s-a menținut la un nivel scăzut din cauza reducerii duratei medii a sejurului. Inflația, mai mare decât cea oficială, a erodat orice creștere. În plus, apa rece cu o temperatură de 13 grade Celsius în luna august este un fenomen fără precedent în ultimii 30 de ani”, subliniază Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și director general Bibi Touroperator. Valoarea medie a unei rezervări a fost de 2500 de lei, în creștere cu 5% față de anul precedent, iar durata medie a sejururilor a înregistrat o scădere de la 4,9 la 4,7 nopți. ”Primele vânzări pentru 2024 au și început, în luna septembrie și mai ales la hotelurile care au înțeles că anul viitor va fi probabil unul de recesiune și ca atare nu au mărit prețurile. Există și hoteluri care chiar au scăzut tarifele față de anul acesta, pentru anul viitor. Programele de ”Înscrieri timpurii” oferă reduceri mari. Numărul voucherelor de vacanță va înregistra, din păcate, o scădere la anul, datorită limitării la salarii sub 8000 lei. Această măsură va avea ca impact o scădere a cererii. Hotelierii trebuie să promoveze o politică bună de prețuri, dacă vor să vândă”, completează Adrian Voican.

”Am înregistrat vânzări mai mari decât în 2022. Cred că creșterea medie a tarifelor a fost sub 10%, în condițiile în care am suportat o creștere a TVA de la 5% la 9% (aproape dublare). Vom aștepta cifrele oficiale de la statistică, dar cred că numărul turiștilor a fost puțin mai mare decât în 2022. Luna iunie a fost considerabil mai bună decât iunie 2022 pentru majoritatea hotelurilor. A contat vacanța începută mai repede dar și vacanța de Rusalii, care a adus un aflux foarte mare de turiști în perioada 1-4 iunie. Însă luna iulie a fost afectată în ceea ce privește gradul de ocupare, iar acest lucru se datorează în special vânzărilor slabe înregistrate în luna iunie pentru întregul sezon (cu cauze cunoscute: greva profesorilor, criza din Ucraina, holera, E. coli etc.). Din perspectiva noastră, avem vânzări cu 21% mai mari decât anul trecut, pe agenție. Mamaia înregistrează o ușoară revenire față de 2022. Vânzările noastre pe litoral sunt mai mari decât în 2019. Hotelurile pe care le avem în management înregistrează vânzări mai mari decât în 2022 (între 5 și 12%)”, declară Aurelian Marin, vicepreședinte ANAT și director general Paradis Vacanțe de Vis.