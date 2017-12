Luare de ostatici în SUA

Luare de ostatici într-o zonă turistică din Charleston, Carolina de Sud. Potrivit poliției, care a blocat zona, un bărbat înarmat s-a blocat într-un restaurant și are mai mulți ostatici.

O persoană ar fi rănită. Martorii spun că bărbatul ar fi strigat că este ”noul rege din Charleston”. Poliția negociază cu un 'angajat nemulțumit' al restaurantului, a declarat joi presei primarul John Tecklenburg. Victima care a fost împușcată a fost transportată la spital, dar autoritățile nu au putut oferi deocamdată informații noi despre starea persoanei. Poliția a precizat că în clădire sunt mai mulți ostatici, dar nu a oferit o cifră exactă.

Un bărbat a făcut amenințări cu arma în restaurantul Virginia's on King și le-a cerut clienților să părăsească sala, au declarat martori pentru ziarul The Post and Courier.