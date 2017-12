Luptă strânsă pentru podium în Seria Sud

Liga a VI-a la fotbal a programat duminică partidele contând pentru etapa a 12-a din Seria Sud, penultima din turul campionatului. Iată rezultatele înregistrate: Trophaeum Adamclisi - Fulgerul Chirnogeni 0-1; Viitorul Mereni - CS II Agigea 2-1; Inter Ion Corvin - Marmura Deleni 10-2; Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu 6-0; AS Independența - AS Carvăn 1-1; Olimpia Constanța - Viitorul II Cobadin 8-1; AS Ciocîrlia - Sport Prim Oltina 0-2. Clasament Seria Sud: 1. Sport Prim Oltina 28p/11j; 2. Inter Ion Corvin 25p; 3. CS II Agigea 23p; 4. Viitorul Mereni 22p; 5. Luceafărul Amzacea 20p/10j; 6. Fulgerul Chirnogeni 19p; 7. Olimpia Constanța 16p/11j; 8. AS Carvăn 15p; 9. AS Independența 14p/11j; 10. AS Ciocîrlia 13p; 11. Trophaeum Adamclisi 10p (golaveraj 17-33); 12. Viitorul II Cobadin 10p/11j (16-44); 13. AS Bărăganu 8p (20-48); 14. Marmura Deleni 8p (15-47).

În Seria Nord, care cuprinde numai 12 echipe, turul s-a încheiat deja, iar duminică au fost recuperate două restanțe: Spicul Horia - Dunaris Topalu 5-4 (etapa a 9-a); Dunărea Ciobanu - Viitorul Cuza Vodă 5-2 (etapa a 11-a). Astfel, a rămas un singur meci care nu s-a disputat pe parcursul turului, Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrgușor, din etapa a 8-a, care va avea loc duminică. Clasament Seria Nord: 1. Viitorul Tîrgușor 27p/10j; 2. Voința Cochirleni 24p; 3. Sportul Tortoman 22p; 4. Dunărea Ciobanu 20p/10j; 5. Steaua Speranței Siliștea 19p; 6. Viitorul Cuza Vodă 15p; 7. Pescărușul Gîrliciu 14p (32-30); 8. Pescarul Ghindărești 14p (30-29); 9. Înfrățirea Cogealac 10p; 10. Dunaris Topalu 9p (27-44); 11. Spicul Horia 9p (18-36); 12. Ulmetum Pantelimon 6p.

