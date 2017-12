Lupte la baionetă între promotorii turismului românesc

Reprezentanții asociațiilor care au scopul de a proteja interesele turismului din România par că au uitat de țelul lor comun și, într-o luptă a orgoliilor, au lansat atacuri unii împotriva celorlalți. În loc să se coalizeze și să lupte pe același front pentru atragerea turiștilor străini în țara noastră, preferă să se contrazică într-un război al declarațiilor. Întâi, România a avut două delegații la Moscova care au plecat să promoveze destinațiile românești la ruși: una condusă de Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), cu președintele Corina Martin, și una condusă de Autoritatea Națională pentru Turism (ANT), respectiv de președintele Anca Pavel-Nedea. Am fi spus că două delegații înseamnă o mai bună reprezentare pe piața rușilor, dacă nu ar fi fost lansate acuzele că prezentarea în două echipe ar fi făcut deservicii turismului românesc, bulversându-i pe ruși. Pentru a lămuri cum s-a ajuns la această situație, Corina Martin a precizat că acțiunile celor două grupuri au fost independente, fără a ști că vor fi organizate în aceeași perioadă două astfel de întâlniri. ”Noi, cei din FAPT, nu am primit informația și invitația din partea ANT pentru a face parte din delegația Autorității la Moscova, așa că nu știam că vor face o astfel de acțiune. Cum ANT nu a avut strategii de promovare a turismului românesc în străinătate, noi, operatorii privați, am dorit să ne promovăm pe această piață pe care o considerăm importantă”, a declarat Martin, într-o conferință de presă.

FPTR NU SUSȚINE PROGRAMUL ”LITORALUL PENTRU RUȘI” După ce în cadrul întâlnirilor cu rușii a lansat în discuție un program special, „Litoralul pentru ruși”, la prețuri similare cu cele din programul social din țara noastră, respectiv 10 euro/persoană/noapte, la hoteluri de 4 stele, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a reacționat, lansând alte acuzații la adresa Corinei Martin. ”Hotelierii de pe litoral, membri ai FPTR, nu au fost consultați de către Martin înainte să lanseze așa-numitul program ”Litoralul pentru ruși”, la tarife promoționale, și nu pot susține aceste tarife, pe care le consideră nerealiste. Anunțul făcut de Martin pe piața rusă, fără consultarea FPTR, care reprezintă și hotelierii de pe litoral, riscă să pună la îndoială seriozitatea României în relațiile externe și să compromită industria hotelieră de pe litoral, atunci când se va constata că marea majoritate a hotelurilor nu pot susține tarifele avansate de președintele FAPT”, au afirmat reprezentanții FPTR, într-un comunicat. Totuși, Martin spune că 3 hoteluri de pe litoral și alte 4 unități din Delta Dunării s-au arătat interesate de programul special pentru turiștii ruși.

CUM VA FUNCȚIONA PROGRAMUL În cadrul conferinței de presă susținute la hotelul GGGociman din stațiunea Mamaia, Corina Martin a subliniat faptul că programul nu va fi obligatoriu, la fel ca și în cazul ”Litoralului pentru toți”, și va fi funcțional doar în lunile mai și septembrie, când cele mai multe hoteluri sunt goale. ”Intenția noastră a fost să stârnim interesul rușilor care nu știu nimic despre destinațiile turistice românești. Este o strategie de marketing care va putea atrage turiștii ruși, în condițiile în care principalii competitori sunt Israelul, Bulgaria, Italia, care au luat deja măsuri pentru a-i atrage pe cei 5 milioane de ruși care nu își mai pot petrece vacanțele în Turcia și Egipt”, a afirmat Martin. „O organizație poate declara ceva, însă hotelierul poate lua deciziile pentru propriul business, iar rolul asociației de promovare este de a aduce turiștii în destinația pe care o susțin. Bineînțeles că această situație conflictuală nu face bine turismului. Avem nevoie de un mesaj unitar pe care România să îl transmită în străinătate. FAPT nu are nicio problemă, noi avem un proiect pentru cei care își doresc turiști ruși”, a afirmat Martin.