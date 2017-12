MAE a confirmat moartea a cinci români în seismul din Italia

Cutremurul care a îndoliat Italia a făcut victime și printre românii noștri din peninsulă. Ministerul român al Afacerilor Externe a anunțat joi că alţi trei români şi-au pierdut viaţa în cutremurul din Italia, pe lângă ceilalți doi a căror moarte fusese confirmată anterior, bilanţul ajungând astfel la cinci români morţi. Din păcate, veștile proaste nu se opresc aici, căci unele surse vorbesc despre zece români morți, iar oficiali din cadrul ministerului citat vorbesc despre 11 români dați dispăruți. O mare tragedie pentru poporul nostru, dar și pentru poporul italian, încă în stare de șoc după seismul care a răpit atâtea suflete și a ras de pe suprafața pământului agoniseli de-o viață.

Un comunicat MAE a anunțat joi că, potrivit ultimelor informații obținute din Italia, a fost confirmat decesul altor trei cetăţeni români în seismul survenit pe 24 august 2016, pe teritoriul Italiei. Astfel, la acest moment, numărul cetățenilor români care și-au pierdut viața în urma cutremurului este de cinci, alte 11 persoane fiind date dispărute. Verificările sunt în curs de derulare, echipa consulară mobilă fiind pe teren. Autorităţile române acţionează în coordonare cu cele italiene, pentru a stabili dacă printre victime se află şi alţi cetăţeni români. ”MAE transmite sincere condoleanţe familiilor cetăţenilor români care şi-au pierdut viaţa în această tragedie şi acordă întreaga asistență necesară în continuare”, se arată în comunicat.

Informațiile MAE sunt contrazise de Radu Nicolae, reprezentantul sindicatului Unioni Italiana del Lavoro (UIL), care a declarat că zece români și-ar fi pierdut viața, până în prezent, în seism, iar numărul persoanelor dispărute nu este cunoscut încă, pentru că nu există date oficiale despre ele. ”În acest moment, neoficial se vorbește despre zece români decedați în partea Rieti din nordul Lazio. În legătură cu persoanele dispărute, problema este că mulți români sunt plecați în concediu, în această perioadă. Apoi, foarte mulți români din Italia lucrează la negru, ei nu există în nicio evidență, deci nu se știe numărul lor”, a declarat, pentru Mediafax, Radu Nicolae. Consilier local în Verbania, Adrian Chifu a declarat pentru Mediafax că în oraşul Amatrice locuiesc circa o sută de români. ”Sper că majoritatea erau în concedii în România şi să nu mai găsească alţi morţi. Până la urmă se confirmă cele cinci persoane decedate în urma cutremurului. Sunt ultimele ore când pot fi salvate persoanele de sub dărâmături”, a declarat, joi, consilierul local, adăugând că ţine legătura în permanenţă cu comunitatea românilor din zonă şi cu Primăria Amatrice. ”Autoritățile române au intervenit cum trebuie. Felicitări ambasadei și voluntarilor care încă dau o mână de ajutor autorităților italiene”, a spus Chifu.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, condoleanţe familiilor celor cinci români care şi-au pierdut viaţa în cutremurul din Italia şi spune că este la curent atât cu starea de sănătate a celorlalți români răniți, cât și cu eforturile de căutare a celor dispăruţi.

Între timp, circa 2.500 de oameni au dormit în corturi, în apropierea satelor devastate de cutremur, unii pentru că nu mai au case, alţii de frică sau pentru că li s-a recomandat să nu intre în locuințe. Ca să evite să se pună în pericol, poliţia i-a anunţat că ia măsuri împotriva ”şacalilor”, nume dat în Italia celor care jefuiesc casele sinistraţilor, după catastrofele naturale, informează Digi 24. Zeci de salvatori, pompieri şi membri ai Protecţiei Civile, dar şi voluntari au căutat toată noaptea de miercuri spre joi printre ruinele celor trei sate devastate de cutremur. ”Niciun efort nu e prea mare, dacă se mai salvează o viaţă. Săpăm cu mâinile, cu lopeţile... Săpăm cu tot ce avem. Am găsit doi copii morţi, apoi pe părinţi, în viaţă. Din păcate, cutremurul face şi aşa ceva. Ce să facem?”, a declarat un membru al echipelor de salvare pentru jurnaliștii prezenți la fața locului. La Pescara del Tronto, o fetiţă de 10 ani a fost scoasă vie de sub dărâmături, după 17 ore de aşteptare.

Nu se ştie câţi oameni mai sunt sub dărâmături. Numai într-un hotel din Amatrice se aflau 70 de turişti şi doar şapte trupuri au fost scoase de sub ruine. Amatrice, orăşelul care a dăruit lumii pastele all amatriciana, fusese votat, anul trecut, una dintre cele mai frumoase aşezări vechi din Italia. Aproape că a fost ras de pe faţa pământului, aşa cum s-a întâmplat cu încă trei localităţi din apropierea epicentrului. Peste tot, imaginile distrugerii sunt copleşitoare. Clădiri întregi au fost reduse la mormane de moloz, altele au rămas fără faţade, lăsând la vedere interiorul caselor, urme ale unei vieţi din care, pentru sute de oameni, nu a mai rămas nimic. ”Suntem o ţară care se împarte în tabere, adesea şi din orice. Ne pricepem să ne certăm şi să polemizăm. Dar, în faţa durerii, Italia îşi arată cea mai frumoasă faţă”, a declarat Matteo Renzi, premierul Italiei. Mii de oameni rămaşi fără case au nevoie de ajutor pentru a-şi reconstrui vieţile. Premierul Matteo Renzi a anunţat o şedinţă de Guvern consacrată măsurilor necesare în comunităţile distruse de cutremur. Dimensiunea dezastrului i-a înspăimântat pe italieni. Oraşele afectate de seism arată ca după bombardament.