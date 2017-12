Mai multe animale moarte descoperite pe un câmp, la Gălbiori

Mai mulți locuitori din satul Gălbiori spun că nu mai pot sta în casă de câteva zile din cauza mirosului de mortăciune care vine de la o groapă de gunoi aflată în apropiere de locuințele lor. Locuitorii spun că, pe câmpul aflat la marginea satului, angajații unei ferme de animale din zonă au aruncat, în urmă cu câteva zile, mai multe leșuri de animale, care emană mirosuri insuportabile. Mai mult, oamenii sunt cu atât mai îngrijorați cu cât în apropiere este o sursă de apă din care își adapă animalele și care ar putea fi contaminată din cauza leșurilor. ”Este o fermă mare aici, aparținând unor arabi, și au aruncat mai multe animale moarte. Am discutat cu ei și au promis că or să le adune, dar acum am văzut că au venit cu niște utilaje și au aruncat cu pământ peste ele. Or, asta nu este o soluție, pentru că tot pot ajunge în pânza freatică și vă dați seama ce nenorocire ar fi să se infesteze animalele din sat care se adapă din această apă”, a precizat, îngrijorat, un localnic. Reporterii ”Telegraf” au discutat cu primarul comunei Crucea, Ion Frigioiu, care administrează și satul Gălbiori, iar acesta a explicat că ferma în cauză ar fi avut recent un control din partea Gărzii de Mediu, pentru obținerea autorizației de mediu, și că va merge să vadă care este situația în teren. ”Din câte știu, firma deținută de niște proprietari arabi are un contract cu o firmă de incinerări, pentru că altfel nu ar fi obținut autorizația. Recent, am participat la ultimul control efectuat de reprezentanții Gărzii de Mediu și am constatat că toate sunt în regulă. Totuși, în zonă funcționează mai multe ferme de animale”, a explicat Frigioiu, până să vină la fața locului. După ce a ajuns în satul Gălbiori, acesta a constatat că un câmp a fost transformat într-o groapă de gunoi. ”Este o zonă în care s-au depozitat foarte multe gunoaie, inclusiv mii de cofraje de ouă, moloz din construcții. Erau și câteva leșuri, însă la fața locului erau câțiva angajați cu Wolla, care curățau zona”, a precizat primarul din comuna Crucea, pentru ”Telegraf”.