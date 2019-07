Mai-marii județului vor îmbunătățirea mediului din Marea Neagră, cu bani europeni

Consiliul Judeţean Constanţa în calitate de Lider de parteneriat, împreună cu Asociaţia Bulgară pentru Transferul Tehnologiei şi Inovaţiei din Bulgaria şi Consiliul Raional Ungheni din Republica Moldova, implementează proiectul „Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, al cărui contract de finanțare a fost semnat în data de 9 august 2018. Finanțarea se realizează din fonduri europene, proiectul având o valoare totală de 723.472,24 euro (aproximativ 3 milioane de lei) din care contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Constanţa este de 29.628 de euro (aproximativ 140.000 de lei). Proiectul se deruleză pe durata a doi ani, între 10 august 2018 - 9 august 2020.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea bunăstării populației din regiunile din Bazinul Mării Negre prin creșterea durabilă și protecția în comun a mediului înconjurător și dezvoltarea unei legături transfrontaliere pe termen lung între parteneri, în ceea ce privește mediul înconjurător”, se arată într-un comunicat de presă. Mai exact,

proiectul are în vedere desfăşurarea unor activităţi integrate de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă cauzate de pericole de mediu, precum cutremurele, inundațiile, alunecările de teren sau incendiile forestiere. Rezultatele În acest sens, va fi pus la punct un sistem integrat de monitorizare a mediului în cele trei ţări partenere. Totodată se urmărește creşterea capacităţii instituţiilor publice de a interveni şi gestiona eficient situaţiile de urgenţă, creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice din Bazinul Mării Negre privind problemele de mediu, dezvoltarea unor soluţii IT inovatoare (platforme online şi aplicaţii pentru telefonul mobil) uşor accesibile populaţiei şi organismelor interesate în ceea ce priveşte riscurile de mediu şi situaţiile de urgenţă. Nu în ultimul rând, se are în vedere îmbunătăţirea disponibilităţii datelor în Bazinul Mării Negre în ceea ce priveşte situaţiile de urgenţă, precum şi riscurile şi vulnerabilităţile mediului înconjurător prin elaborarea unui plan de management al mediului şi alte studii în domeniu.