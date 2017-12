Majorări bugetare pentru medicamente şi dezinfectanţi

Bugetul Ministerului Sănătăţii va creşte în acest an cu 16,6% faţă de 2016, de la 6,751 miliarde de lei la 7,871 miliarde de lei, conform proiectului de buget postat vineri pe site-ul Ministerului Finanţelor. Bugetul pentru bunuri şi servicii va fi mai mare cu 15,46% (1,96 miliarde de lei în 2016 şi 2,264 miliarde de lei în 2017). Pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020, dacă anul trecut a fost alocată o sumă modestă, de 135.000 de lei, în acest an nu s-a prevăzut niciun ban. Suma bugetată pentru dezinfectanţi este de 1,3 milioane de lei, cu 2,2% mai mult decât în 2016. Şi pentru medicamente şi materiale sanitare se vor aloca mai mulţi bani (o creştere de 4,83%), suma ajungând în acest an la 114,856 milioane de lei. Pentru finanțarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale se vor aloca în acest an cu aproape 40% mai puţini bani decât anul trecut (219 milioane de lei în 2016, respectiv 132 de milioane de lei în 2017). Şi pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale se vor aloca mai puţini bani, însă scăderea este mai mică, de numai 0,05%, suma pentru acest an ajungând la 812,69 milioane de lei.