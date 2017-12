MANGALIA - Pachete cu alimente pentru 1.400 de pensionari

La scurt timp după ce a devenit primar al Mangaliei, Claudiu Tusac a trecut la aplicarea proiectelor promise în campania electorală. Una dintre promisiunile făcute de actualul primar al Mangaliei se referă la acordarea de pachete cu alimente pentru pensionari. Potrivit unui proiect de hotărîre aprobat la ultima şedinţă de Consiliu Local, în această săptămînă, peste 1.400 de pensionari din Mangalia vor primi pachete cu alimente de la Primăria Mangalia. Acestea sînt distribuite la cantina socială din localitate şi la Şcoala nr. 1 din Mangalia. Un pachet are valoarea de 35 lei şi conţine, printre altele, 1 kg de zahăr, 1 litru de ulei, un pui, un borcan de compot. \"Cu ocazia sărbătorii de Sfînta Maria am hotărît să venim în ajutorul pensionarilor cu venituri mici, acordîndu-le cîte un pachet cu alimente. De altfel, aceste pachete vor fi acordate, începînd de acum, de şase ori pe an\", a declarat primarul Mangaliei, Claudiu Tusac.