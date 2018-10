Marius Copil, evoluţie curajoasă în finala cu Federer

Tenismanul român Marius Copil (locul 93 ATP) a pierdut, duminică, finala turneului ATP de 500 de puncte de la Basel, turneu dotat cu premii în valoare totală de 1,98 milioane de euro, la capătul unui duel în care i-a pus destule probleme elveţianului Roger Federer (locul 3 ATP şi cap de serie numărul 1). Venit din calificări, Copil a luptat pentru câştigarea trofeului, dar Federer şi-a demonstrat valoarea şi s-a impus cu scorul de 7-6 (7/5), 6-4.

Copil va primi un cec în valoare de 209.715 de euro, cel mai mare premiu în bani din carieră, şi 300 de puncte ATP, plus 20 de puncte ATP pentru că a trecut de calificări. În urma parcursului din turneul elveţian, Copil va avansa pe locul 60 ATP, cea mai bună clasare din carieră.

„A tight match, but a final to remember! #thankyou

Sper să fie doar începutul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit și pentru care am muncit atât de mult. Am trăit fiecare punct din finală în fața lui Federer și mă bucur că l-am avut ca adversar. Am învățat foarte multe din această experiență.

Sunt norocos să am o echipă foarte bună alături de mine cu ajutorul căreia progresez în fiecare zi. Le mulțumesc tuturor celor care au venit la Basel să mă susțină și celor care au trăit toate emoțiile în fața televizorului. Vă mulțumesc pentru miile de mesaje frumoase!

#ThankYou #BestTeam

Coach: Andrei Pavel

Strength & Conditioning Coach: Lucian Nicolescu”, a fost mesajul postat de Marius Copil pe pagina de Facebook.