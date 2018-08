May: Nu exageraţi consecinţele unui Brexit fără acord cu UE

Brexit este în continuare un subiect care generează îngrijorări. Premierul britanic Theresa May a făcut apel să nu se exagereze consecinţele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord cu Bruxellesul, subliniind că guvernul său „face pregătirile necesare” pentru ca un astfel de scenariu să nu se transforme într-o catastrofă, relatează AFP. Întrebată pe această temă de către jurnalişti, care o însoţesc într-un turneu în Africa, Theresa May a menţionat numele directorului general al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), Roberto Azevedo. „Uitaţi-vă la ce a spus directorul general al OMC. El a afirmat că (o ieşire din UE fără un acord) nu va fi cu siguranţă o promenadă de sănătate, dar nu va fi nici sfârşitul lumii”, a declarat Theresa May, potrivit relatărilor de marţi ale presei britanice. „Guvernul este pe cale să facă pregătirile necesare pentru ca noi, dacă suntem în această situaţie, să putem să facem din aceasta un succes”, a dat ea asigurări.

Londra şi Bruxellesul trebuie să ajungă la un acord până la summitul european din octombrie pentru a putea organiza retragerea Londrei din UE, prevăzută pentru 29 mai 2019, dar negocierile bat pasul pe loc, provocând temeri în legătură cu absenţa unui acord. Regatul Unit va trebui atunci să aplice regulile OMC, sinonime cu barierele vamale şi tarifare, de care se tem numeroase companii britanice.