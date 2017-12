Medicul de familie, un real furnizor de servicii medicale!

Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, vrea să schimbe sistemul de alocare a banilor din Fondul de Asigurări de Sănătate, considerând că nu este normal ca peste 46% din aceste sume să fie acordate pentru serviciile medicale din unităţile spitaliceşti, iar medicina de familie să primească doar 5,8%. “Anul acesta nu va fi unul uşor şi poate nu toate măsurile pe care le va lua Ministerul Sănătăţii vor fi populare. Îmi doresc o relaţie de parteneriat corectă atât cu medicii de familie, cât şi cu ceilalţi reprezentanţi ai sistemului de Sănătate”, a declarat ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, la conferinţa Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie. Demnitarul a mai spus că în acest an va căuta în primul rând să regândească modul de finanţare a sistemului şi să stopeze pierderile de fonduri. „Trebuie reaşezat sistemul. De asemenea, în acest an vreau să avem finanţare egală pentru acelaşi tip de intervenţie în două spitale diferite”, a spus Cseke Attila. Oficialul a mai menţionat că, în acest an, este esenţial să fie instituite măsuri prin care cetăţeanul să simtă că acest sistem se apropie mai mult de el, iar pacientul să ştie că este în centrul acestui sistem.

“MEDICINA DE FAMILIE ESTE POARTA DE INTRARE ÎN SISTEMUL MEDICAL ROMÂNESC ŞI, PRACTIC, PRIMUL SECTOR REFORMAT REAL ÎN SISTEMUL SANITAR”

Cseke Attila spune că este timpul ca medicina de familie să evolueze. “Medicul de familie trebuie să devină un real furnizor de servicii medicale care să depindă mai puţin de contractele cu casele de asigurări de sănătate şi să poată veni în relaţie cu mai multe entităţi”, crede ministrul. Primul pas pe care Ministerul Sănătăţii îl va face în acest sens va fi plata unor servicii pe care medicul de familie le va realiza în cadrul a două noi programe de sănătate. Este vorba despre programele de screening de col uterin şi de boli cardiovasculare.