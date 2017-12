Memoria lui Virgil Coman, îngropată într-un pasaj utilizat pe post de WC public!

14:10:44 / 24 Septembrie 2017

Iar pe langa

Iar lingaii actualului regim... Iar comentatorii de doi lei ai Telegrafului. Bai, voi ati auzit de SUBIECT? Ce conteaza ce s-ar fi intamplat daca s-ar fi intamplat pe vremuri? Conteaza ce se intampla acum! E asa de proasta ideea incat nu aveti alte argumente decat ce s-ar fi facut daca s-ar fi facut? Penibili mai sunteti! De ce mai citit ziarul daca traiti in trecut? Asta e un cotidian! In ce priveste subiectul, chiar imi pare rau de alaturarea numelui lui Virgil, pe care l-am cunoscut personal, cu pasajul de la Tomis si cu o insiruire penibila de poze fara sens. Lasat in parasire este, mai degraba, mesajul! Felicitari administratia locala! Ati reusit sa patati memoria unui OM ADEVARAT!