Ministrul Frunzăverde anunţă şase programe majore de înzestrare a Armatei

Democratul Sorin Frunzăverde a anunţat, ieri, în prima conferinţă de presă organizată de la preluarea funcţiei de ministru al Apărării, că, începînd din anul 2007, vor fi lansate şase programe majore de înzestrare pentru fiecare categorie de forţă a armatei, acestea fiind convenite în discuţii cu şeful Statului Major General şi cu conducerea militară. Este vorba despre două programe pentru forţele terestre, respectiv achiziţionarea de vehicule de teren blindate şi neblindate uşoare şi de transportoare de trupe blindate. De asemenea, pentru forţele aeriene vor fi achiziţionate avioane multirol şi un sistem de rachete sol-aer. Achiziţionarea avionului multirol reprezintă, potrivit lui Frunzăverde, "o scadenţă inevitabilă", urmînd să înlocuiască MIG 21. În ceea ce priveşte forţele navale, ministrul Apărării a anunţat că armata este interesată de nave tip vînător de mină şi coverte multifuncţionale. Aceste programe vor fi finanţate din fonduri extrabugetare, însă decizia privind modalitatea de achiziţionare a echipamentelor nu a fost luată încă. Ministrul a mai declarat că MApN are resurse nefolosite în valoare de circa 40 de milioane de euro din bugetul pe anul 2006, fonduri care vor fi cheltuite pînă la sfîrşitul anului. Frunzăverde a ţinut să sublinieze şi faptul că România îşi va respecta angajamentele asumate faţă de aliaţi şi a menţionat că ţara noastră nu are încă un program de retragere a trupelor din Irak. El a precizat că această problemă este de competenţa CSAT. România are aproape 2.000 de oameni în teatre de operaţii externe, dintre care peste 500 în Irak. Democratul a ţinut să precizeze că "prioritatea zero" a Ministerului Apărării este operaţionalizarea a două brigăzi NATO pentru forţa de reacţie, dar şi pentru grupurile de luptă ale UE. Un alt obiectiv menţionat de Frunzăverde ar fi creşterea nivelului de trai pentru militari, prin alocarea de fonduri importante pentru infrastructură, hrana militarilor, dar şi posibilitatea construirii de locuinţe pentru militari, lucru pe care el l-a numit "un deziderat permanent" în Ministerul Apărării. Totuşi, ministrul Apărării a declarat că aceste viitoare locuinţe, fie de serviciu sau cu posibilitate de cumpărare, ar putea fi construite pe terenurile care se află în garnizoane, deoarece structura de forţe este în mare stabilizată şi se ştie deja cam ce unităţi vor fi păstrate mulţi ani de acum încolo.