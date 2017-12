Ministrul Justiției speră că ANABI va dispune în curând de personalul necesar

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) va avea până la sfârșitul lunii septembrie personalul necesar pentru a-și desfășura activitatea, a anunțat joi ministrul Justiției, Raluca Prună, la Adevărul Live.

Întrebată dacă ANAF, MAI și CSM ajută ANABI cu personal detașat, Raluca Prună a spus: "Ne ajută. Sigur că procesul a fost poate un pic mai lung decât m-aș fi așteptat eu personal, dar nu am motive să fiu deloc îngrijorată. Deci celelalte instituții au înțeles că trebuie să detașeze personal și suntem în curs de a face acest lucru. (...) Ideea nu este să ne fie detașați experți de care instituția de la care vine expertul nu are nevoie. Ideea este să ne fie detașați cei mai buni experți. (...) Este o provocare pentru fiecare instituție să renunțe pe termen limitat la experții cei mai buni pe care-i are. Dar suntem pe cale să facem acest lucru. (...) Până la sfârșitul lui septembrie eu sper să avem tot personalul detașat de la instituțiile de care v-am vorbit, care să funcționeze efectiv în agenție".

Prună a amintit că ANABI și DNA vor împărți în viitor același sediu, respectiv Hotelul Triumf. "Este un proces (...) destul de lung pentru a face ca această clădire să fie adaptată cerințelor instituționale ale DNA (...) și ale ANABI. Însă până atunci avem un sediu temporar în Walter Mărăcineanu, care este acum (...) complet funcțional și în care personalul angajat al agenției va putea funcționa", a completat ministrul.