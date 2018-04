Ministrul Muncii, despre contestatarii Legii salarizării: „Când au fost scăderi de salarii, erau la dansul pinguinului“

02:08:24 / 13 Aprilie 2018

Ptr olguta

Poi sa stiti ca are partea ei de dreptate...cand a taiat baselu salaru' sindicatele dansau,acum cand taie dragnea ies trei frustrati in strda...poi fratilor,uite cum stau lucrurile:haideti sa facem intr un fel sa danseze jigodiile aste care se autointiluleaza elita politica a rom,dupa cum cantam noi...asti chiar merita trasi in teapa..toti fara exceptie