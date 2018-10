Ministrul pentru Afaceri Europene: Va fi depusă în Parlament o lege privind parteneriatul civil

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, luni, că parlamentari „din tot spectrul politic” vor depune în Parlament, săptămâna viitoare, un proiect de lege privind reglementarea parteneriatului civil.

„Nu există câştigători şi pierzători (sic!) - N.R.: perdanți - atunci când există consultări publice, există doar posibilitatea să identificăm cele mai bune soluţii care să ne aducă pe toţi împreună. Zilele trecute a fost organizat un referendum care nu are câştigători şi nu are pierzători (sic!) - N.R.: perdanți, are doar un singur mesaj, un mesaj că, în definitiv, trebuie să găsim acele proiecte, acele soluţii, care ne pot împinge înainte. Există o parte din aceste soluţii”, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, în cadrul unui discurs susţinut la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, la încheierea seriei de consultări cetăţeneşti pentru viitorul Uniunii Europene.

El a arătat audienţei documentul cu proiectul de lege privind parteneriatul civil, despre care a spus că va fi depus săptămâna viitoare în Parlament, dar nu a precizat ce conţine proiectul şi nici nu l-a dat publicităţii.

„Am remarcat în diferitele intervenţii publice, de ieri sau şi de astăzi, faptul că foarte mulţi actori sociali şi politici subliniau ideea de a găsi un nou cadru legal pentru a reglementa ceea ce înseamnă viaţa de zi cu zi a cuplurilor necăsătorite, subliniind în acest sens ideea parteneriatului civil. La un moment dat, am fost însărcinat cu această sarcină şi vreau să vă spun că acest proiect este aici şi este completat, este complet, a fost discutat cu partenerii din societatea civilă, cu actorii sociali, cu formaţiunile politice şi acest proiect urmează să fie depus săptămâna viitoare de colegi parlamentari. În mod special avem aici câţiva deputaţi care sunt implicaţi, aş sublinia pe dl Florin Manole, dar şi alţi parlamentari, din tot spectrul politic”, a declarat Negrescu.

Ministrul a mai precizat, în acest context, că şi persoanele care au votat la referendumul pentru familie au nevoie de „un răspuns pentru a trece peste temeri”.

„Dacă e să fac referire la ce s-a întâmplat în weekend, au fost persoane care au mers, au votat, au avut opţiunile lor, şi acele persoane au nevoie ca vocile lor să fie exprimate. Probabil au exprimat o serie de temeri vizavi de globalizare, vizavi de ceea ce înseamnă evoluţiile din UE şi la nivel global. Şi acele persoane au nevoie de un răspuns pentru a trece peste temeri şi a identifica acele soluţii care le pot da siguranţa că viitorul lor va fi unul mai bun” a spus Negrescu.

Senatul a prelungit, pe 3 octombrie, termenul de dezbatere pentru pentru un proiect de lege privind parteneriatul civil, iniţiat de deputatul independent Oana Bîzgan şi care vizează „oferirea unei protecţii juridice pentru cuplurile care nu doresc să îşi schimbe statutul civil”.

"Uniunile consensuale - cuplurile care aleg să nu se căsătorească - prezintă un trend ascendent în ultimii ani, atât la nivel internaţional, cât şi naţional. Convieţuirea în afara căsătoriei este o stare de fapt ce nu mai poate fi ignorată, fiind necesar să devină şi o stare de drept. Proiectul are ca finalitate oferirea unei protecţii juridice pentru cuplurile ce nu doresc să îşi schimbe statutul civil, dar sunt dispuse să îşi oficializeze relaţia. Partenerii dintr-o uniune consensuală trebuie să aibă dreptul la protecţia bunurilor, la accesul la servicii medicale şi reprezentare în caz de pierdere a capacităţii de a decide pentru sănătatea proprie, la abitaţie, la succesiune în caz de deces", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, pe 30 septembrie, că s-a decis în partid ca după referendumul privind redefinirea familiei, să se discute legea parteneriatului civil, Liviu Dragnea anunţând că proiectul este gata. „Eu am cerut unor colegi din partid de mai mult timp să înceapă discuţiile cu aceste asociaţii pentru a se realiza legea parteneriatului civil, ca să le dăm mai multe posibilităţi, dar nu posibilitatea de adopţie”, a declarat Liviu Dragnea, la România Tv.

Pe 26 septembrie, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că europarlamentarul ALDE, Renate Weber, lucrează la un proiect pentru parteneriatul civil, lege care trebuie promovată după referendumul pentru redefinirea căsătoriei.

21,10% dinpersoanle cu drept de vot s-au prezentat la urne, la referendumul pentru revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii căsătoriei, pragul necesar pentru validare, potrivit legii, fiind de 30%. După acest rezultat, tot mai mulți juriști ridică problema definiției căsătoriei din Codul Civil - între un bărbat și o femeie - ca fiind acum susceptibilă de neconstituționalitate.