„Moartea unei persoane poate salva viaţa alteia”

De mai bine de trei luni, în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, se află internată o tînără din Oradea aflată în căutarea unei şanse la viaţă. Maria Gherman are 29 de ani şi ultimii ani şi i-a petrecut doar prin spitale, suferind de diabet şi de insuficienţă renală severă. Din cauza bolii, degetele i s-au cangrenat şi i-au fost amputate. După ce a încercat mai multe tratamente fără rezultat, medicii de la Oradea i-au spus că nu mai au cum să o ajute şi au externat-o. Nedorind să se resemneze în faţa morţii, Maria a căutat o modalitate de a trăi şi a aflat că la Constanţa există un grup de medici care ar putea să o vindece. Singura modalitate ca Maria să ducă o viaţă aproape normală era un dublu transplant: de rinichi şi de pancreas. Mama Mariei, Lucreţia Gherman, nu a stat niciun moment pe gînduri şi le-a spus medicilor că nu este nevoie să mai caute donatori, deoarece este de acord să îi fie prelevat un rinichi şi pancreasul, chiar dacă acest lucru ar însemna să moară. După analize îndelungate, s-a ajuns la concluzia că cele două femei sînt compatibile şi, în urmă cu o săptămînă, medicii constănţeni au efectuat transplantul renal. “Mă simt foarte bine. Mi-am revenit rapid şi parcă nici nu trăiesc doar cu un singur rinichi. Pe Maria nu o pot vedea pentru că a fost izolată într-o rezervă. Mi s-a spus că este foarte slăbită şi este posibil să contracteze vreun microb, iar acest lucru i-ar fi fatal. Am văzut-o la ceva timp de la operaţie şi nu îmi venea să cred. Este foarte slabă, dar asta pentru că a eliminat toată apa şi toxinele reţiunute în corp. Nu mai face dializă şi la scurt timp după transplant a eliminat 20 de litri de urină. Acest lucru înseamnă că transplantul a reuşit”, a povestit Lucreţia Gherman. Pentru a se vindeca, Maria mai are nevoie de un pancreas nou. Medicii au spus că acest transplant va fi efectuat după ce starea tinerei se va stabiliza şi va putea suporta o nouă intervenţie chirurgicală. “Am spus că donez eu coadă de pancreas pentru Maria, însă medicii au spus că nu mai vor să preleveze organe de la mine. O variantă ar fi să recolteze celule stem din coloana Mariei, să le prelucreze şi să le transplanteze în pancreasul ei bolnav. Specialiştii susţin că cel mai bine ar fi să găsim un pancreas întreg, de la o persoană aflată în moarte cerebrală. Nu ne dorim să moară nimeni, dar dacă tot se întîmplă un necaz, ar fi bine ca familia celui aflat în moarte cerebrală să fie de acord cu donarea de organe. Astfel, o parte din cel decedat va continua să trăiască în corpul altei persoane”, a mai spus Lucreţia. Mama pacientei a adăugat că a început să perceapă în alt mod donarea de organe după ce a aflat că fiica sa ar putea trăi doar datorită unor transplanturi. “Oamenii privesc cu ochi răi acest lucru. Nu înţeleg că moartea unei persoane poate salva o altă viaţă. Oricine poate ajunge în situaţia în care viaţa sa depinde de un organ al altei persoane”, a încheiat ea.