Modificările legislative „dărâmă“ constructorii mici

Ordonanţa 114 va avea un impact direct asupra industriei construcţiilor, aducând avantaje fiscale angajaţilor, dar şi o creştere de costuri pentru companiile cu mai mult de 50 de angajaţi, se arată într-un studiu realizat de Cromwell Evan Global. Compania a realizat un calcul privind un posibil impact al aplicării OUG 114 asupra angajatorilor din construcţii. Astfel, firmele care au între 50 şi 800 angajaţi şi în care ponderea celor care primesc salariul de bază minim brut pe economie este de 40% vor avea o creştere a costurilor cu 5 - 7%, începând din acest an. Totodată, firmele cu 50 - 800 angajaţi, unde ponderea celor care primesc salariul de bază minim brut pe economie este de 60%, vor avea o creştere a costurilor cuprinsă între 12% şi 15%; nu-n ultimul rând, în companiile unde ponderea celor care primesc salariul de bază minim brut pe economie este de 80%, creşterea costurilor va fi de 24% - 28%. Pe de altă parte, taxele plătibile statului, aferente contractelor de muncă ce urmează să intre sub incidenţa noii prevederi legislative, se vor diminua cu un procent cuprins între 35 şi 50%, consideră firma de consultanţă, care arată că ele sunt datorate preponderent de angajat, nu de angajator - „În prezent, conform balanţei forţei de muncă, publicată de Institutul Naţional de Statistică la 1 ianuarie 2018, România avea aproximativ 700.000 de muncitori care activează în industria construcţiilor, fie sub formă de contract individual de muncă, fie ca liber profesionişti. Dacă, teoretic, 300.000 dintre ei ar putea beneficia, la 1 ianuarie, de scutirile de la plata impozitului pe venitul din salarii de 10% şi de restul beneficiilor aplicabile la contribuţiile medicale (scutire integrală de la plata contribuţiei) şi sociale (diminuarea acesteia de la 25% la 21,25%), şi ar fi și plătiţi în baza unui contract individual de muncă cu salariul de bază minim brut pe economie, va exista o creştere a puterii de consum cu 212% în economie (aproximativ 375.300.000 lei). În schimb, se va diminua suma încasată la bugetul de stat cu 22% (aproximativ 55.092.000 lei) aferent unui număr de 300.000 de contracte de muncă“. Reprezentanţii companiei de consultanţă arată că, pentru angajatorii din sector, scenariul nu pare unul favorabil, în condiţiile în care, în cel mai bun caz, doar companiile unde ponderea celor care primesc salariul de bază minim brut pe economie este de 40% ar putea susţine creşterea de costuri generată de noile modificări legislative, însă cu profit zero.