Mohamed Salah a fost premiat pentru un an de excepție

Egipteanul Mohamed Salah, golgheterul echipei FC Liverpool, a primit joi, la Accra, trofeul rezervat celui mai bun fotbalist din Africa în anul 2017, cu ocazia unei ceremonii organizate de Confederaţia Africană de Fotbal (CAF). Salah, starul naţionalei ţării sale, calificată la Cupa Mondială 2018, i-a devansat pe senegalezul Sadio Mane (FC Liverpool) şi pe gabonezul Pierre-Ekerick Aubameyang (Borussia Dortmund), clasaţi pe locurile 2, respectiv 3, în ancheta organizată de CAF. El a devenit, cu această ocazie, primul fotbalist egiptean care câştigă acest premiu, după Mahmoud Al Khatib, în 1983.

„Câştigarea acestei distincţii este un vis care s-a îndeplinit. Anul 2017 a fost unul incredibil pentru mine, în care am trăit momente de neuitat alături de selecţionată”, a declarat Salah în momentul primirii trofeului. „Este un trofeu important pentru mine şi un moment special în cariera mea. Vreau să-l dedic tuturor copiilor din Africa şi din Egipt. Vreau să le spun să nu înceteze niciodată să viseze, să nu înceteze niciodată să creadă”, a adăugat fotbalistul egiptean. În vârstă de 25 ani, Mohamed Salah s-a făcut remarcat în tricoul echipei italiene AS Roma, pentru care a marcat 19 goluri în 41 de meciuri disputate pe parcursul sezonului 2016/2017. El a fost achiziţionat cu suma de 40 milioane euro de FC Liverpool, în vara anului trecut, reuşind să strălucească atât în Premier League, cât şi în Liga Campionilor, alături de „cormorani”, pentru care a înscris 17 goluri în 22 de etape de campionat, plus alte cinci goluri în șase partide disputate în Champions League.