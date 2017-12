Monstruos! Un student la Medicină droga și viola tineri constănțeni

06:44:55 / 27 Iunie 2017

Desfiintati incompetenta

Vedem ca de 28 ani se intampla lucruri f grave la noi in tara. Ma refer la f multe lucruri: droguri si tigari de contrabanda, evaziune, marfa contrafacuta, falimentarea voita a industriei, agriculturii, etc, prostitutie, proxenetism, furturi, etc etc. Cei care ar fi trebuit sa stie, sa afle, sa previna toate acestea iau salarii nejustificate, nemeritate de la buget.