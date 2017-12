Moțiunea de cenzură a PNL a picat. Ponta rezistă

A fost a patra oară în decurs de trei ani când liberalii au eșuat în tentativa lor de a da jos Guvernul condus de Ponta. De fiecare dată, planul celor de la PNL a picat. La fel s-a întâmplat și ieri, când moţiunea de cenzură a PNL - „Alege între România şi Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta” - a fost respinsă. În favoarea acesteia au votat 207 deputați și senatori, iar pentru aprobarea moțiunii era nevoie de 275 de voturi. În paralel cu ceea ce se întâmpla în Parlament, cei de la PNL au organizat şi un miting în Parcul Izvor, la care, deși s-a anunțat că vor participa peste 10.000 de oameni, au fost prezente aproximativ 5.000 de persoane. Surprinzător a fost și faptul că, deși moțiunea a fost votată doar de parlamentari de la Opoziție, au fost înregistrate și opt voturi „împotrivă“, semn că nici măcar oamenii Alinei Gorghiu și lui Vasile Blaga, co-președinții PNL, nu au crezut total în demersul PNL de a dărâma Guvernul. În ceea ce-i privește pe deputații și senatorii din coaliția de guvernare, aceștia au fost prezenți la ședința din Parlament pentru a asigura cvorumul, dar nu și-au exprimat votul.

CONTRE ȘI VORBE GRELE Înainte de votul din Parlament ar fi trebuit să aibă loc dezbaterile pe tema moțiunii de cenzură. Numai că, în locul unor discuții civilizate, bazate pe principii, Puterea și Opoziția s-au atacat virulent. Premierul a declarat că demersul Opoziţiei nu critică în niciun fel activitatea Guvernului, care este lăudată inclusiv de preşedintele Klaus Iohannis, astfel încât acţiunea liberalilor nu este decât o şmecherie politică. Ponta a punctat, referindu-se la procesul pe care îl are la instanța supremă, că nu a semnat niciun fel de contracte cu societăţi de stat, acestea fiind făcute între avocatul Dan Şova şi fostul şef al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) Teodor Atanasiu, care era consiliat de actualul lider PNL Alina Gorghiu. Premierul a explicat, ironic, că poate fostul ministru Atanasiu ”a fost sfătuit greşit” de consiliera sa Alina Gorghiu, care era şi avocat „şi care ştia foarte bine ce înseamnă contracte cu statul”. „Dacă cumva le-a uitat doamna consilier-avocat Gorghiu, am în faţă aşa: contract Gorghiu, Pop şi Asociaţii - AVAS, 25.000 de euro, plus TVA. Gorghiu, Pop şi Asociaţii - AVAS, 10.000 de euro, plus TVA. Gorghiu, Pop şi Asociaţii - AVAS, 6.000 de euro, plus TVA. (...) Gorghiu, Pop şi Asociaţii - AVAS, 15.000 de euro, plus TVA. Gorghiu, Pop şi Asociaţii - AVAS, 10.000 plus TVA. Sunteţi cam scumpă, doamnă Gorghiu”, i-a afirmat Ponta co-președintei PNL. În ceea ce-l privește pe Blaga, căruia i se mai spune și buldogul, premierul a spus că are şi el „un câine labrador acasă care mereu se crede tigru”. Replicile nu au întârziat să apară. În timp ce Alina Gorghiu a declarat că Ponta trăieşte într-o altă realitate și nu înţelege nimic din ce i se întâmplă, Vasile Blaga a punctat că el a fost cel care l-a scos pe Ponta din politica înaltă în noiembrie anul trecut.

