„Music for Autism“, cu Emeric Imre și Jimi El Laco

Campania „Music for Autism“ te invită duminică, 03 noiembrie, de la ora 20, în The Library Constanţa, pentru o seară folk alături de Emeric Imre si Jimi El Laco.

Emeric Imre e unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică folk, un om cu o conștiință socială vie și ardentă, un artist profund, ce cântă piese destinate sufletului. Fire poetică, alege să își povestească viața prin intermediul a două stări de spirit contrare și complementare, prin bucuriile și tristețile ce l-au marcat - trăiri aparținând unui om al cetății adânc implicat în tot ceea ce înseamnă devenirea societății clujene, și nu numai.

Concertul din 03 noiembrie 2019 va veni în sprijinul campaniei "Music for Autism".

7 ani de campanie, peste 40 de concerte susținute de artiști români, 5 beneficiari, 4 inaugurări, mai multe dotări și achiziții de materiale didactice și terapeutice.



Timp de șapte ani, nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk-pop s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. “Music For Autism” a fost sprijinită prin concertele caritabile susținute de VAMA, Loredana Groza & Nadir, Vița de Vie, Cargo, Timpuri Noi, Berti Barbera & Nicu Patoi, Florin Chilian, Ada Milea, Desant, White Walls, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte, Cargo, The R.O.C.K. ( Tribute AC/DC), CTC, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Emeric Imre, The Model, Zdob și Zdub, Taxi, Phoenix, Provincialii etc.

Campania “Music for Autism”, este un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copiii cu autism si alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate. 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creștere continuă a numărului acestora. Iar dacă sistemul nu ajută, oamenii se ajută între ei!

Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: “autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.

Detalii se găsesc pe: https://www.facebook.com/MusicForAutismRomania/

Rezervări: 0744 681 681. Costul unui bilet este de 50 de lei.

Se pot achiziționa în fiecare zi (înafară de luni) după ora 17 din The Library, vizavi de Harta din Mozaic a Constanței.