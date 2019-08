NASA investighează o posibilă primă infracţiune săvârşită în spaţiu

NASA investighează acuzaţiile aduse unei astronaute americane, potrivit cărora femeia a accesat ilegal contul bancar al soţului său, de care este separată, în timp ce se afla pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), aceasta putând fi prima infracţiune comisă vreodată în spaţiu, potrivit BBC. Anne McClain a recunoscut că a accesat contul bancar în timp ce se afla pe ISS, dar neagă că ar fi comis o infracţiune, potrivit The New York Times. Cel care a depus plângerea la Comisia pentru Comerţ Federal este chiar soţul astronautei, Summer Worden. Între timp, McClain s-a întors pe Terra, pe 24 iunie, după o misiune în spaţiu de 203 zile. Astronauta a declarat pentru The New York Times, prin intermediul avocatului ei, că doar s-a asigurat că situaţia financiară a familiei este în regulă şi că sunt suficienţi bani pentru a plăti facturile şi a asigura îngrijirea fiului lui Worden, pe care l-au crescut împreună înainte de separare.

Avocatul a adăugat că McClain "cooperează" cu cei care se ocupă de anchetă. McClain şi Worden, ofiţer în Forţele aeriene americane, s-au căsătorit în 2014, dar bărbatul a cerut divorţul în 2018. Anne McClain a absolvit cursurile prestigioasei Academii militare West Point şi a activat ca pilot de luptă în Irak. S-a calificat, în urma unor teste, ca astronaut NASA, în 2013. A avut o misiune de şase luni pe Staţia Spaţială Internaţională şi ar fi trebuit să facă parte din primul echipaj exclusiv feminin care a efectuat o ieşire în spaţiu, în afara avanpostului, alături de Christina Koch, pe 29 martie, dar rolul său a fost anulat în ultima clipă din cauza unor probleme cu costumul de astronaut. Potrivit unor reguli agreate de cele cinci entităţi care deţin ISS - SUA, Rusia, Europa, Japonia şi Canada -, în spaţiu se aplică legislaţiile naţionale, ceea ce înseamnă că McClain se supune legilor americane. "Legislaţia spaţială" dispune şi de reguli privind extrădarea pe Terra, în eventualitatea în care un stat decide să ancheteze reprezentantul altuia pentru infracţiuni săvârşite în spaţiu. Oficialii NASA au declarat pentru The New York Times că nu ştiu ca vreo infracţiune să fi fost săvârşită vreodată pe ISS.