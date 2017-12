NASA invită publicul să aleagă cea mai spectaculoasă fotografie cu suprafaţa Lunii

NASA a publicat cinci fotografii cu suprafaţa lunară şi i-a invitat pe internauţi să o aleagă pe cea mai spectaculoasă dintre acestea, care va fi folosită ca fundal pentru pagina de start a unui site ce va fi lansat pentru a marca a cincea aniversare a sondei Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). În urmă cu cinci ani, NASA a lansat sonda LRO, care s-a plasat cu succes pe orbita Lunii şi a început să trimită pe Terra mii de imagini cu suprafaţa lunară. Dintre acestea, NASA a selectat cele mai spectaculoase cinci imagini cu suprafaţa satelitului natural al Pământului şi a invitat publicul larg să voteze pentru fotografia favorită. Agenţia spaţială americană intenţionează să lanseze un site special, care se va numi "The Moon as Art" "("Luna ca artă"), iar imaginea câştigătoare va fi fundal pentru pagina de start. Imaginea câştigătoare va fi anunţată pe 18 iunie şi va fi dată publicităţii alături de alte 24 de imagini din colecţia "Moon as Art". Procedura de votare a început deja şi se va încheia pe 6 iunie.