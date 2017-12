ND Gorica, adversara Stelei în turul al doilea preliminar

Echipa slovenă ND Gorica a reuşit calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor şi va fi adversara formaţiei Steaua Bucureşti în această fază a principalei competiţii europene. Miercuri seară, ND Gorica a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 2-2 (Burgici 31, 83/ Thompson 28, McAreavy 90), în manşa secundă a turului I al Ligii Campionilor, cu formaţia nord-irlandeză Linfield FC, însă s-a calificat în a doua fază deoarece în urmă cu o săptămînă a cîştigat meciul tur, cu scorul de 3-1. Steaua va juca primul meci cu Gorica în deplasare, pe 25 sau 26 iulie, partida retur urmînd să se dispute la Bucureşti, pe 1 sau 2 august.

Celelalte rezultate înregistrate, miercuri, în manşa secundă a turului întîi preliminar al Ligii Campionilor: Aktobe Lento (Kazahstan) - METALURGS LIEPAJAS (Letonia) 1-1 (Nikolaev 17/ D.Ivanov 58-pen.) - în tur 0-1; Apollon Limassol (Cipru) - CORK CITY (Irlanda) 1-1 (Sosin 50/ Murray 74) - 0-1; B36 TORSHAVN (Insulele Feroe) - Birkirkara (Malta) 2-2 (Matras 44, Onyebuchi 80/ Mallia 59, Scicluna 82) - 3-0; SIROKI BRIJEG (Bosnia & Herţegovina) - Şahtior Soligorsk (Belarus) 1-0 (R. Gomes 29-pen.) - 1-0; TNS (Ţara Galilor) - MYPA (Finlanda) 0-1 (Puhakainen 6) - 0-1; FH HAFNARFJORDUR (Islanda) - TVMK Tallinn (Estonia) 1-1 (Gudnason 85/ Dobrecovs 60-pen.) - 3-2.

În turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, care se va disputa pe 25 şi 26 iulie (turul) şi 1 şi 2 august (returul), vor avea loc următoarele întîlniri: ND GORICA (Slovenia) - STEAUA BUCUREŞTI (România); Levski Sofia (Bulgaria) - Sioni Bolnisi (Georgia); FC Zurich (Elveţia) - SV Salzburg (Austria); Djurgardens IF (Suedia) - MFK Ruzomberok (Slovacia); Debrecen VSC (Ungaria) - FK Rabotnicki (Macedonia); Cork City (Irlanda) - Steaua Roşie Belgrad (Serbia); Fenerbahce Istanbul (Turcia) - B36 Torshavn (Insulele Feroe); Mlada Boleslav (Cehia) - Valerenga IF (Norvegia); Şerif Tiraspol (Moldova) - Spartak Moscova (Rusia); Metalurgs Liepajas (Letonia) - Dinamo Kiev (Ucraina); FH Hafnarfjordur (Islanda) - Legia Varşovia (Polonia); FC Copenhaga (Danemarca) - MyPa (Finlanda); FK Ekranas (Lituania) - Dinamo Zagreb (Croaţia); Hearts of Midlothian (Scoţia) - Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina).