Ne așteaptă multe zile cu ploi

Vești proaste de la meteo! Zilele următoare vor fi ploioase, cu grindină și descărcări electrice. Reamintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ, valabilă în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Constanța, până miercuri, 25 mai, la ora 21.00. Tot de miercuri vremea se va răci în Dobrogea. Cerul va fi temporar noros şi pe arii extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 20 de grade Celsius, iar cele minime între 11 şi 14 grade C. Joi, 26 mai, vremea va fi în general instabilă şi se va încălzi uşor. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 21 de grade C, iar cele minime între 12 şi 14 grade C. Vineri, 27 mai, vremea se menţine în general instabilă şi va continua să se încălzească. Cerul va fi temporar noros și sunt posibile averse şi descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 şi 24 de grade C, iar cele minime între 13 şi 16 grade C.