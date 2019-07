Neversea, prima noapte. 300 de persoane au necesitat îngrijiri medicale

13:04:38 / 05 Iulie 2019

''bravooo'' primare

Hei dom' Primar aveti in spate tot acest dezastru alaturi de organizatori . Haideti , postati imagini sa vada lumea ce catastrofa ati facut la CONSTANTA. Un oras blocat in zona peninsulara , tineri drogati, oameni zgariati si care au avut si au nevoie de ingrijiri medicale si multa bautura alcoolica. Sunteti responsabil direct alaturi de organizatori pentru gestionarea acestui dezastru. BANI, BANI, BANI , numai asta aveti in minte , Nu morala , nu cultura , nu suflet , nu frumos.