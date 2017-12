Nevoiașii Constanței vor primi tichete sociale!

23:55:48 / 24 Iulie 2016

PROBLEMELE ORASULUI NOSTRU " EUROPEAN " !

DOMNULE PRIMAR DECEBAL FAGADAU, in Constanta nu exista curatenie, BALARAIELE AU INCEPUT SA PUNA STAPANIRE PE ORASUL NOSTRU EUROPEAN. AUTOBUZELE NU INLOCUIESC MICROBUZELE SI GUNOAIELE NU-S RIDICATE DE "POLARIS" CAT MAI DES. VARA MIROSUL PESTILENTIAL, DE LA GHENELE DE GUNOI " NE MUTA NASUL DIN LOC ", " NE VINE SA VOMITAM "........... . STRAZILE-S MUUU UUULTE, CHIAR FFFFF MULTE NEASFALTATE. OAMENII V-AU VOTAT, CA SA FACETZI TREABA SERIOS, IN CONSTANTA, SI NU IN STATIUNEA MAMAIA. NOI, CONSTANTENII LOCUIM IN CONSTANTA SI NU IN STATIUNEA MAMAIA. PAI, RANDUL VIITOR, SA VA VOTEZE CEI DIN STATIUNEA MAMAIA !