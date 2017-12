Normele Programului „Prima Casă”, publicate în Monitorul Oficial

Normele metodologice de aplicare a Programului „Prima Casă”, prin care statul garantează, în limita a 60.000 euro, creditele pentru achiziţia sau construcţia unei locuinţe, au fost publicate ieri în Monitorul Oficial, iar băncile au la dispoziţie o săptămînă pentru a decide dacă acceptă condiţiile de împrumut stabilite de Guvern. Instituţiile bancare care doresc să participe la acest program trebuie să transmită Fondului Naţional de Garantare pentru IMM şi Ministerului Finanţelor, în termen de şapte zile calendaristice, date privind nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor, precum şi valoarea estimată a creditelor care urmează să fie garantate şi a promisiunilor de garantare care vor fi solicitate în 2009, în cadrul programului. În cazul în care valoarea totală a finanţărilor solicitată de bănci depăşeşte plafonul stabilit de Guvern, de un miliard lei, atunci Fondul va efectua realocări de sume, cu acordul prealabil al Ministerului de Finanţe, stimulînd băncile cu cea mai bună ofertă. Persoanele care vor lua credit prin programul „Prima Casă” vor plăti un avans de 5% pentru o locuinţă de maximum 60.000 euro sau de 3.000 euro plus diferenţa din preţul de achiziţie, iar rata dobînzii va fi EURIBOR (media la împrumuturile interbancare pe piaţa europeană) la 3 luni plus maxim 4% pe an, la credite în euro, respectiv ROBOR (dobânda la creditele interbancare pe piaţa internă) plus maxim 2,5%. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de finanţator. Garanţia statului pentru creditele contractate în vederea achiziţionării primei locuinţe, în limita a 60.000 euro, va fi acordată şi în cazul persoanelor care solicită împrumutul pentru a construi o casă. Banca va emite în acest caz o promisiune unilaterală de creditare, respectiv un document prin care finanţatorul îşi exprimă disponibilitatea de a acorda o finanţare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în condiţiile de eligibilitate ale Programului. Documentul va avea valabilitate pe perioada de construcţie a locuinţei, dar nu mai mult de 18 luni. În momentul în care locuinţele sînt finalizate, promisiunile de creditare şi de garantare se transformă într-un contract de garantare, iar beneficiarul intră în posesia banilor pentru a putea plăti constructorului locuinţa, care devine ipotecă de gradul I în favoarea Ministerului Finanţelor. În limita creditului de 60.000 de euro garantat de stat, un român îşi poate permite să construiască o casă cu o suprafaţă de 140-150 de metri pătraţi. Un metru pătrat construit costă aproximativ 400 euro. Vorbim despre costul unei locuinţe la cheie, care nu include achiziţionarea terenului şi branşarea la utilităţi. Însă acestea variază în funcţie de locaţie. Potrivit normelor, în favoarea statului va fi instituită o ipotecă de rangul I asupra locuinţei, care nu poate fi înstrăinată timp de cinci ani de la data dobîndirii. În cazul în care beneficiarul nu poate plăti trei rate consecutive, pe parcursul a 90 de zile, va fi declanşat procesul de executare prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Procedurile de executare a persoanelor care au contractat credite pentru achiziţionarea locuinţei, dar care nu mai pot achita ratele vor fi însă suspendate temporar în cazul unor situaţii care pot avea consecinţe sociale deosebite. Beneficiarii se obligă totodată să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobînzii, în valoare egală cu trei rate de dobîndă, şi să asigure locuinţa achiziţionată împotriva tuturor riscurilor, cesionînd drepturile de despăgubiri în favoarea statului. Băncile nu vor percepe comision de rambursare anticipată, iar durata maximă a creditului va fi de 30 ani. Pentru 2009, plafonul garanţiilor care pot fi emise este de un miliard euro, incluzînd şi valoarea promisiunilor de garantare emise de Fond, în numele şi în contul statului.