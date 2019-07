Nouă din zece români lasă bacșiș în vacanță

Cei mai mulţi dintre români (95%) oferă bacşiş în timpul vacanţelor, dar aproape jumătate dintre ei (48%) au avut nedumeriri în ceea ce priveşte suma potrivită, reiese dintr-un sondaj realizat de către reprezentanţii unei platformei online momondo.ro. Astfel, peste o treime dintre români (39%) au menţionat că 9 - 10% din valoarea notei reprezintă un bacşiş bun în restaurantele de acasă, la distanţă mare de participanţii din SUA care consideră că 19 - 20% din preţul final ar trebui adăugat pentru calitatea serviciilor. Pe de altă parte, peste jumătate dintre români (57%) au declarat că nu şi-ar dori ca bacşişul să fie inclus automat în nota de plată într-un restaurant. La nivelul Europei, sondajul arată că, în statele din vestul continentului, preţul final include, de regulă, taxa de serviciu, prin urmare plata poate fi făcută doar rotunjind suma finală. „Dacă cineva merită o recompensă generoasă este de preferat ca bacşişul să ajungă direct la persoana respectivă (în special în Germania, unde bacşişul nu se lasă pe masă), în plus faţă de nota de plată. În Franţa este considerat opulent ca cineva să lase un bacşiş fără un motiv bun. În destinaţiile din estul Europei nu este uzual ca nota să fie suplimentată cu preţul serviciilor, de aceea se obişnuieşte adăugarea unei sume la preţul final. Ţările nordice asigură salarii decente şi pentru lucrătorii în restaurante sau hoteluri, de aceea bacşişul nu este aşteptat, dar nici considerat jignitor“, notează realizatorii cercetării. Cele mai vizitate ţări de către români în care se oferă bacşiş sunt Italia (la restaurant - inclus în notă sau 10%; bar sau taxi - rotunjirea sumei; personal hotelier - între 1 şi 3 euro), Spania (la restaurant - bacşişul este inclus în notă, plus 5 - 10%; bar -20 cenţi; taxi - rotunjirea sumei; personal hotel - între 1 şi 5 euro), Grecia (restaurant - inclus în notă, plus rotunjirea sumei; bar, taxi, personal hotelier - rotunjirea sumei), Franţa (restaurant - inclus în notă, plus rotunjirea sumei; bar - nu se obişnuieşte; taxi şi personal hotelier - între 2 şi 3 euro), Regatul Unit al Marii Britanii (restaurant - inclus în notă sau 10 - 15%; bar - nu se obişnuieşte; hotel şi taxi - între 10 - 15% din nota finală). La polul opus se află ţări ca Japonia sau China, unde nu se practică această formă de recompensare, şi care de multe ori este privită ca o insultă.