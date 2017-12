Noua găselniță: campionate de Pokemon Go

Jocul Pokemon Go a iscat o frenezie la nivel mondial. Jucătorii invadează zilnic străzile oraşelor, cu ochii aţintiţi în dispozitivele mobile, și merg zeci de kilometri pe jos pentru a captura monstruleţi în realitatea virtuală. Tot mai mulţi părinţi, pasionaţi de acest joc, decid să-şi numească nou-născuţii după celebrele creaturi din jocul devenit viral, informează BBC. Există chiar și un Pokemon Master - un american care a prins cei 142 de pokemoni disponibili pe teritoriul Statelor Unite. Maestrul jocului a mers 152 de kilometri pe pe jos în cursa sa frenetică după pokemoni. Americanul a declarat că, deşi alţi pokemoni se găsesc pe teritoriul continentelor Europa, Asia sau Africa, nici prin gând nu-i trece să meargă până acolo pentru a-i captura. Un alt bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Southampton, Sam Clark, susţine că a prins toţi pokemonii din Marea Britanie, inclusiv unul special. Bărbatul a recunoscut că şi-a petrecut cea mai mare parte a orelor nedormite căutând pokemoni. Văzând ritmul amețitor în care se răspândește jocul, compania producătoare Niantic trece la un nou nivel, anunţând că în 2017 se vor organiza competiţii oficiale de Pokemon Go. ”Unul dintre viitoarele noastre obiective este să organizăm adevărate campionate de Pokemon Go, pe oraş sau pe cartier”, a explicat directorul adjunct al companiei, Mathieu de Fayet. Isteria Pokemon Go a cuprins de curând și Constanța. Mulți constănțeni caută de dimineață până seara micile creaturi virtuale. În parcuri, pe faleza Cazinoului, în jurul marilor centre comerciale, până și în curtea Catedralei ”Sf. Apostoli Petru și Pavel”, tinerii se reunesc spre a captura în contul virtual cei mai deosebiți pokemoni. Ba mai mult, fanii jocului și-au creat adevărate comunități pe Facebook, unde își împărtășesc cele mai bune zone de prins pokemoni rari, își dau întâlnire pentru a căuta în grup micii monstruleți sau organizează sesiuni de antrenament și lupte între creaturile virtuale.