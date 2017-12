Noutăţi cinematografice

Actriţa Anamaria Marinca va juca alături de Michael Nyqvist, vedeta seriei de filme suedeze ”Millenium”, în lungmetrajul SF ”Europa”. Filmul este regizat de Sebastian Cordero şi spune povestea unei echipe de şase astronauţi trimisă în prima expediţie umană pe unul dintre sateliţii lui Jupiter. Cel care semnează scenografia este Eugenio Caballero, care a semnat şi scenografia pentru ”Pan’s Lybirinth / Labirintul lui Pan”, în regia lui Guillermo del Toro. Filmările pentru lungmetrajul ”Europa” vor începe în toamnă, la New York. Anamaria Marinca şi Michael Nyqvist vor juca alături de Sharlto Copley, cunoscut pentru rolul din filmul ”District 9” şi de Daniel Wu.

Actriţa de origine română Alexandra Maria Lara va interpreta unul dintre rolurile principale în noua peliculă a celebrului cineast american Ron Howard, al cărei scenariu va urmări rivalitatea dintre piloţii de Formula 1 James Hunt şi Niki Lauda. Alexandra Maria Lara va juca alături de actorii germani Daniel Bruhl şi australian Chris Hemsworth. Pentru actriţa în vârstă de 32 de ani, aceasta va fi prima colaborare cu regizorul Ron Howard, deţinător a două premii Oscar, pentru ”A Beautiful Mind / O minte sclipitoare”.

Cântăreaţa americană Lady Gaga, ale cărei apariţii în public par desprinse din volumele de benzi desenate, datorită ţinutelor ei extravagante, va apărea în calitate de personaj animat într-un episod din următorul sezon al serialului ”The Simpsons / Familia Simpson”. În episodul intitulat ”Lisa Goes Gaga” , personajul care o va întruchipa pe cântăreaţa americană va ajunge în Springfield, pentru a reînsufleţi atmosfera din acest orăşel american destul de posomorât, dar mai ales pentru a o înveseli pe Lisa Simpson, prin puterea cântecului, a dansului şi a flash mobbing-ului. Producătorii show-ului, dorind ca acest episod să se ridice la înălţimea reputaţiei de care se bucură invitata lor specială, au anunţat că vor condimenta puţin acţiunea, cu o bustieră care aruncă flăcări dar şi un sărut între personajul care o întruchipează pe Lady Gaga şi Marge Simpson. Episodul va fi difuzat în primăvara anului 2012, în cadrul celui de-al 23-lea sezon al serialului.

Noul film din seria de acţiune ”Rambo”, intitulat ”Last Stand”, cu Sylvester Stallone, va marca întoarcerea lui Arnold Schwarzenegger pe marile ecrane. Filmul ar urma să fie realizat după o idee a lui Sylvester Stallone. Starul nu a confirmat încă prezenţa în distribuţie însă este greu de crezut că noul film al popularei serii de acţiune va fi turnat fără el. Pelicula în care va juca fostul guvernator al statului California va fi un thriller despre confruntarea unui şerif cu traficanţii de droguri de la graniţa dintre SUA şi Mexic. Premiera este programată pentru aprilie 2012. În istoria cinematografiei, alte patru lungmetraje au avut acelaşi titlu. Tot ”Last Stand” a fost subtitlul filmului din seria ”X-Men” lansat în 2006.

Eva Longoria are planificate patru proiecte, după ce filmările pentru ultimul sezon din serialul ”Desperate Housewives / Neveste disperate” se vor încheia în luna mai 2012, celebra actriţă urmând să producă două dintre pelicule. Primul dintre filmele în care va juca este drama ”Long Time Gone”, regizată de Sarah Siegel-Magness, care o va avea în rolul principal pe Meg Ryan, o femeie care suferă o cădere nervoasă după ce soţul o părăseşte pentru o altă femeie, interpretată de Eva Longoria. Ulterior, va interpreta rolul principal din ”Who Gets the Dog”, intrând în pielea lui Olive, care se luptă cu fostul său partener, pentru custodia iubitului ei ... câine. Eva Longoria va produce pelicula alături de Bill Ryan. Al treilea proiect acceptat de celebra actriţă este drama istorică ”Four Kings”, scrisă şi regizată de Damian Lee. Este povestea unui britanic bogat, care finanţează un război, din dorinţa de a crea o societate utopică în Lumea Nouă. În ultimul rând, Eva Longoria va produce seria animată ”Child Support”, în care va interpreta rolul unei mame iresponsabile, care încearcă să îşi crească micuţii într-o suburbie americană.

Următoarea peliculă din populara serie ”James Bond” are toate şansele să fie filmată parţial în trei oraşe din India, au anunţat reprezentanţii unei companii locale de producţie. Cea mai importantă condiţie pentru a fi posibil acest lucru, acordul Guvernului indian, a fost îndeplinită, astfel că echipa noului film despre aventurile agentului 007 se poate pregăti pentru reîntoarcerea acestuia în ţara unde a fost filmat, la începutul anilor \'80, ”Octopussy”. Noul lungmetraj din serie va avea, se pare, şi scene care vor fi filmate în Africa de Sud. Filmările pentru a 23-a peliculă din serie vor începe la sfârşitul anului iar premiera este programată pentru noiembrie 2012.

Noua ecranizare a romanului ”The Great Gatsby / Marele Gatsby” îi va avea în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio şi Amitabh Bachchan, unul dintre cei mai populari actori indieni din toate timpurile, care, cu această ocazie, îşi va face debutul la Hollywood. În vârstă de 67 de ani, Amitabh Bachchan a jucat în peste 180 de filme realizate la Bollywood. De curând, el este şi prezentator la varianta indiană a emisiunii concurs Who Wants to Be A Millionaire. Bugetul este de peste 120 de milioane de dolari. Cea mai cunoscută ecranizare a cărţii lui F. Scott Fitzgerald de până acum a fost lansată în 1974 şi l-a avut ca protagonist pe Robert Redford.

Gwyneth Paltrow, Joely Richardson, Mark Ruffalo şi Tim Robbins vor juca împreună într-un film despre dependenţii de sex care încearcă să-şi pună ordine în viaţa sentimentală, ”Thanks for Sharing”, debutul în lungmetraj al lui Stuart Blumberg, co-scenaristul filmului ”The Kids Are All Right / Copiii sunt bine-mersi”,o producţie independentă, considerată unul dintre cele mai bune filme americane din 2010. Filmul ”Thanks for Sharing” prezintă un grup neobişnuit de prieteni, aduşi împreună de hotărârea lor de a scăpa de dependenţa de sex, în timp ce încearcă să aibă relaţii cu adevărat profunde, pentru prima dată în viaţa lor. Gwyneth Paltrow va juca rolul lui Phoebe, o femeie de afaceri de succes, care se îndrăgosteşte de personajul interpretat de Mark Ruffalo, în timp ce Joely Richardson va juca rolul soţiei acestuia. Filmările vor debuta la mijlocul lunii septembrie.