„O bunicuță“ în topurile muzicale britanice

În vârstă de 100 de ani, Dame Vera Lynn, cântăreața supranumită "Sweetheart" de soldații britanici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a înregistrat cele mai bune vânzări pentru un album lansat de către o artistă din Marea Britanie în 2017. Aceasta i-a întrecut în vânzări pe ceilalți competitori mai tineri, printre aceștia numărându-se Dua Lipa, Lana Del Rey și Zara Larsson, și a ajuns în fruntea clasamentului publicat de Official Charts Company. Numărul de exemplare ale ultimului album semnat de Lynn vândute în Marea Britanie a fost depășit doar de "Glory Days", editat de Little Mix, și de "25", al cântăreței Adele, însă aceste discuri au fost lansate în 2016, respectiv în 2015. Albumul intitulat "Vera Lynn 100", lansat în luna martie, a urcat pe locul trei în topuri, cântăreața devenind astfel cea mai vârstnică artistă care ajunge în Top 10 al vânzărilor de albume în cadrul clasamentului Official Album Charts.

Albumul se află pe locul 28 în topul celor mai bine vândute produse discografice din toate timpurile și cuprinde versiuni reorchestrate ale celor mai cunoscute melodii ale lui Lynn, cover-uri ale unor artiști precum Alfie Boe și Aled Jones și o interpretare nelansată anterior a piesei "Sailing", lansată în 1972 de Sutherland Brothers și devenită ulterior celebră datorită lui Rod Stewart. În cadrul unui interviu acordat la începutul anului, artista britanică s-a arătat încântată de faptul că oamenii încă se bucură de aceste melodii de acum mulți ani, retrăind emoțiile din acele vremuri. "Până la urmă mi-am făcut doar datoria de cântăreață și este atât de minunat pentru mine să îmi ascult din nou cântecele, atât de frumos prezentate, într-un mod cu totul nou", a spus Vera Lynn. Artista, care a cântat soldaților britanici din timpul celui de-al Doilea Război Mondial melodii despre dorul de casă și pace, a fost omagiată la 20 martie, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, unul dintre evenimentele organizate cu această ocazie fiind proiectarea imaginii sale pe stâncile White Cliffs din Dover.