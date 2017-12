O elevă de 13 ani a născut la Spitalul Judeţean

Competiţia din clasă pentru a demonstra că eşti cel mai bun la învăţătură, cărţile împrumutate de la bibliotecă pentru a face faţă tuturor provocărilor din sala de curs, dar şi pentru a te lua la întrecere cu prietenii, plimbările prin parc alături de grupul de amici, petrecerile în care timid te ţineai de mînă cu unul dintre colegi au fost demult uitate de noua generaţie. Toate acestea au fost înlocuite, cărţile mai sînt citite doar prin intermediul internetului, cel care se remarcă în faţa profesorilor este blamat de colegii de clasă, plimbările prin parc s-au mutat în mall, iar petrecerile mai sînt ţinute doar în discoteci, unde atingerile timide nu au ce căuta. Hainele decente pentru şcoală au fost înlocuite de bluze decoltate, pantaloni mulaţi şi pantofi cu toc, iar ca accesoriu nelipsit telefonul mobil. Aceasta este imaginea noii generaţii, care sfidează toate regulile existente pînă acum... Şi totuşi, toate aceste fete fardate excesiv, îmbrăcate provocator, care nu au mai mult de 13 - 14 ani, dar arată ca nişte adolescente de 18, sînt doar nişte copii. Nişte copii care au uitat ce este copilăria şi au devenim maturi înainte de vreme. Alexandra are 13 ani şi este elevă în clasa a VIII-a la o şcoală constănţeană. A ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, marţi după-amiaza, adusă de o ambulanţă. “Venisem de la şcoală şi deodată am simţit că se scurge ceva din mine. Mi s-a explicat apoi că mi s-a rupt apa. Nu ştiam că sînt însărcinată. Cînd am văzut că sînt plină de apă şi sînge, am alergat la concubinul mamei mele care a chemat o salvare”, a povestit plîngînd Alexandra.

Fata susţine că nu a ştiut că este însărcinată, dar că s-a gîndit că ceva este în neregulă cu ea, deoarece s-a îngrăşat şi îi era rău dimineaţa. “Nu am avut cu cine să vorbesc. Mama este plecată la muncă în Italia, eu stau cu concubinul ei. Cristi, prietenul meu, este mai mare decît mine, este elev la un liceu, dar nu ştiu la care. Nu am fost mult timp împreună. Ne-am despărţit acum vreo şase, şapte luni. Nu vreau să ştie că sînt aici şi nici nu vreau să am un prieten sau un soţ vreodată. Copii, nici atît. Nu mi-am dorit un copil, cum să vreau cînd am doar 13 ani?!”, a continuat Alexandra. Fata, însărcinată în nouă luni, nu a avut o sarcină normală, iar în momentul în care a ajuns la spital nu prea înţelegea ce i se întîmplă. Cadrele medicale i-au explicat că trebuie să împingă pentru ca micuţul pe care îl purta în pîntece să poată ieşi, dar ea nu avea puterea necesară. Medicii au refuzat de la început ideea unei operaţii cezariene, deoarece ar fi fost supusă unor riscuri inutile, iar la puţin timp după ce a ajuns la spital, a născut. “Pacienta de 13 ani a născut un făt mort. Naşterea a fost pelviană, însă copilul nu a avut nicio şansă să supravieţuiască”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică-Ginecologie, dr. Vlad Tica. Alexandra se teme ca nu cumva colegii să afle ce i s-a întîmplat, deoarece ar putea să o excludă din cercul lor, iar în ceea ce îi priveşte pe profesori, îi este ruşine să îi privească în ochi. Fata îşi doreşte să se întoarcă la cursuri cît mai repede, deoarece vrea să se pregătească pentru admiterea la liceu. Deşi nu ştie cum va trece peste tot ceea ce i s-a întîmplat, Alexandra speră să uite sau să se trezească şi să realizeze că a fost doar un coşmar.