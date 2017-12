O grupare de smart-hoți, „închisă“ de Antifraudă

19:38:56 / 10 Decembrie 2016

Magazin in mijlocul promenadei

Cum e posibil sa ramana in mijlocul falezei de promenada in zona Tomis Mamaia un magazin care isi desfasora activitate in mijlocul falezei stricind imaginea si ingrunid traficul pietonal si auto Va rog sa verificati autorizarea acestui magazin ilegal care pune pe strada frigidere aparate de cafea umbrele fel si fel de produse baxuri de bere apa sucuri jucari