O mircistă recrutează pentru o rețea internațională. Despre cine este vorba?

Deși are 19 ani, Miruna Maria Apetroaei este cea mai tânără membră și coordonator de proiecte la nivel național și internațional în cardul rețelei Butterfly Dreamer Network în România. Încă din 2014, Miruna a coordonat și organizat conferințe la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, ca președinte al Consiliului Elevilor CNMB, conferințe care fac parte din programul educațional Dare to Dream, Dare to Learn. Astfel, Miruna a ajuns coordonator național și organizator oficial al conferințelor, din 2014 până în 2016, conferințe la care participanții au avut ocazia să își dezvolte abilități precum public speaking, leadership, youth active participation, project management.

Între 2014 și 2016, Miruna a avut o activitate extraordinară, organizând în cadrul Colegiul la care învăța diferite proiecte: Project Management și Fonduri Europene (8, 9 Noiembrie 2014) - 120 participanți; Politici sociale: mediere și dezbateri (28 Februarie -1 Martie 2015) – 100 participanți; Proiect Anti- Discriminare (25, 26 Iulie 2015) - 45 participanți; Academia de Leadership și Dezvoltare Personală (7, 8 Mai 2016) – 200 participanți; Project Management și Comunicare în Afaceri (29,30 Octombrie 2016) – 200 participanți.

În plus, Miruna este una dintre coordonatoarele oficiale ale Programului de Internship Global, încă din 2016, fiind responsabilă cu recrutarea și coordonarea internilor, alături de Delia Stamate, Coordonator Internațional de Proiecte în cadrul rețelei și Ghiță Petruș, CEO al Butterfly Dreamer. Miruna a lucrat cu peste 30 de interni, la nivel internațional, din țări precum Pakistan, Statele Unite ale Americii, Tunisia, Grecia, Cipru, România.

Pentru noua ediție a programului de internship, mai multe detalii pot fi văzute pe site-ul asociației sau pe rețele de social media. Pentru mai multe detalii, se pot trimite emailuri la: erasmuscurs@yahoo.com.

Cum o văd ceilalți pe Miruna

De-a lungul timpului, anumiți interni au dat testimoniale despre munca pe care au avut-o alături de Miruna. Sarah Martinez, din Spania: „Miruna este focusată, foarte muncitoare și organizată. Lucrând alături de ea, am avut parte de o experiență extraordinară. Are o pasiune pură pentru munca ei și o arată în tot ceea ce face“. „Mirunei îi pasă de comunitate, de oameni, în ciuda faptului că este foarte tânără, este o persoană cu intenții foarte bune, mereu având un plan de acțiune“, a declarat și Ervisa Cipi, din Statele Unite ale Americii. Shaheera Pesnani din Pakistan o apreciază pe Miruna pentru că „este foarte implicată și știe cum să încurajeze oamenii, dar mai ales să îi ajute“.