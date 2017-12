O nouă navă de pasageri își anunță sosirea în Portul Constanța

07:20:44 / 30 Iunie 2016

pentru turisti

A venit si 1 iulie 2016, vara, caldurile mari, turisti si cum vara nu-i ca iarna, in orasul nostru iar parcurile sunt pline de flori, iarba este tunsa si cel mai frumos, toate fantanile artezieze functioneaza non stop pentru racorirea si buna dispozitie a cetatenilor orasului. Este doar o iluzie. Acelas lucru s-a intamplat si vara trecuta, cand fantanile au fost puse in functiune la sfarsitul lunii august, motivatii si scuze am auzit si anul trecut, ca nu stiu ce contract, ca nu stiu ce regie, scuze de 2 lei, anul acesta istoria se repeta, oare primaria constanta nu stia ca vine din nou vara? Sau au trecut alegerile, s-au vazut cu voturile luate si gata. S-a ales praful de toate fantanile arteziene din constanta, am avut printre cele mai spectaculoase fantani, incepand cu cea de la gara de pe vremea de trista amintire,la cea de la fostul ICIL,copie dupa ceva din Dubai, la cea de la far, cu frumoasele jocuri de ape si culori , la cea de la DACIA, si exemplele ar putea continua.Praf , praf, si la propriu si la figurat. RUSINE , RUSINE PRIMARIA CONSTANTA.