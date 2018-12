O nouă ședință CJC. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

19:29:47 / 18 Noiembrie 2018

CABINE DIN PVC PTR. BISNITARI

Sa mai fie trecut pe ordinea de zi si ..construirea in regim de urgenta de cabine din pvc prevazute cu caldura si scaune ptr. toti vanzatorii de tigari din toate pietele si locurile publice din constanta .asta deoarece vine iarna si se vor inbolnavi si tot noi vom suporta cheltuielile cu tratamentul si spitalizarea bisnitarilor ..tigani ..turcime ..turcoiace etc. politia locala din constanta este parte in acest comert illegal de zeci de ani ..la vedere ..anaf-ul stie ..sefii lor stiu ..etc. totul se imparte frateste tie scarba k turist sa mai vii in acest oras controlat de mafie ...........................