O turistă din Germania susține că a fost oprită pe nedrept în Aeroportul Otopeni

O turistă în vârstă de 21 de ani din Germania, care a venit în vizită în România, susţine că a fost oprită nouă ore în Aeroportul Otopeni, pentru că nu avea, pe lângă paşaport, inclusiv buletinul, deși călătorise în alte țări în aceleași condiții.

Tânăra în vârstă de 21 de ani din Germania a plecat, împreună cu sora ei mai mare, de 23 de ani, în vacanță în Ibiza.

De acolo, fetele au venit în România, după o escală la Barcelona.

Vineri după-amiază, cele două surori au ajuns în aeroportul Otopeni din București, unde Eva Alkadri susţine că a fost reținută pe motiv că nu are documentele în regulă.

"Trebuia să ajungem în România, unde urma să ne petrecem câteva zile cu prietenii. În București am întâmpinat probleme. Sora mea a fost oprită în aeroport. I s-a spus că nu are buletinul la ea și nu poate înainta. Așa ceva nu ni s-a mai întâmplat. Avem pașaport european. Am călătorit cu el peste tot. Așa am și plecat din Germania spre Ibiza. Am ajuns apoi în Barcelona, de unde am plecat în aceleași condiții spre România. Eu am avut noroc că am avut buletinul la mine, altfel pățeam la fel. Sora mea a prezentat, pe lângă pașaportul, care este în regulă, și o copie a buletinului. Nu a fost luată în considerare", a declarat Midia, sora cea mare.

Abia după 9 ore turista a fost lăsată să plece.

"Nouă ore, atât am așteptat să-mi revăd sora reținută de cei de la aeroport. Nici măcar nu mi-au permis să stau cu ea cât timp a fost acolo. Au lăsat-o să plece sâmbătă la ora 00:30, abia după ce i-a sosit buletinul. O să vorbim cu un avocat. Nu poate rămâne totul așa", a spus Midia.

La rândul ei, Midia a declarat că nu s-a gândit că va trăi aşa ceva.

"Nu sunt o infractoare. Nici nu știu ce am făcut în aceste nouă ore. Sunt cu nervii întinși la maxim. Au vrut neapărat buletinul, deși aveam pașaportul. Nu înțeleg cum de până aici nu m-a întrebat nimeni dacă am și buletin și pașaport. Nu sunt aceleași reguli? Ne-au stricat vacanța!", a spus Eva Alkardi.

Reprezentanții Biroului de Informații din cadrul Poliției de Frontieră au declarat, sâmbătă că la frontieră sunt optiţi doar cetățenii UE care nu au documentele în regulă, cartea de identitate sau pașaportul.