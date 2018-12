Obiceiuri bizare de Crăciun. Nu se împodobește numai bradul...

Crăciunul înseamnă sărbătoare, oferire și primire de cadouri, colinde și mese bogate. Sunt atât de multe elemente diferite care contribuie la sărbătoarea Crăciunului: sarmalele, cozonacul, atârnarea șosetelor roșii, lăsarea prajiturelor și a laptelui pe masă pentru a-i cinsti pe Moș Crăciun și pe renii săi, deschiderea cadourilor sub brad și distracția alături de membrii familiei și a prietenilor. Sau, cel puțin, asta înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi. În alte părți ale lumii, întâlnim tradiții ciudate, sau cel puțin pentru noi par a fi așa.

IATĂ CÂTEVA OBICEIURI BIZARE DE CRĂCIUN

1. Împodobirea bananului (India)

În India, numai 2,5% din populatie este crestina. Crestinii de aici ofera cadouri si au masa incarcata cu bunatati ca si in restul lumii, insa din cauza ca in India nu se gasesc brazi ori pini pentru a fi decorati, de obicei, impodobesc un banan sau un mango. De asemenea, frunzele acestor pomi sunt folosite pentru decorarea caselor.

2. Arunca pantoful si te casatoresti (in Cehia si Slovacia)

Daca nu doresti sa petreci inca un Craciun singura atunci incearca asta: stai cu spatele la usa si arunca pantoful peste umar chiar in ziua nasterii Domnului! Daca pantoful aterizeaza cu varful catre usa... felicitari... te vei casatori in curand! Insa nu stii cat va trece pana sa il intalnesti pe Fat Frumos.

3. Kentucky Fried Christmas (Japonia)

Asa cum in Romania porcul nu poate lipsi de pe masa, pentru japonezi asta inseamna o masa la celebrul Colonel. Inca de la inceputul intrarii sale pe piata nipona, in urma cu peste 40 de ani, in mintea japonezilor KFC a fost asociat cu Craciunul, traditia trecand de la o generatie la alta. Mai mult de 240.000 de strips sunt vandute in timpul sarbatorii Nasterii Domnului.

4. Prajituri de Craciun (Japonia)

Un alt aliment asociat in Japonia cu Craciunul este prajitura de Craciun. Aceste dulciuri facute din smantana, ciocolata si capsuni sunt comandate cu cateva luni inainte de sarbatoare si sunt mancate in Ajunul Craciunului. Orice prajitura care nu este vanduta dupa 25 este nedorita. Tocmai de aceea, femeile japoneze singure care au peste 25 de ani se numesc prajiturele de Craciun.