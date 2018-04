Oina, în ţara fotbalului?

După ce a fost promovat în Japonia, în septembrie 2016, iar la începutul lunii martie a fost organizat primul meci de oină în India, iată că sportul nostru naţional are... oferte şi din Brazilia. Președintele Federației Române de Oină, Nicolae Dobre, a anunţat, pe pagina oficială de Facebook a Federaţiei Române de Oină, faptul că un iubitor al acestui sport din patria fotbalului vrea să organizeze meciuri demonstrative de oină.

„Da, se pare că avem o șansă de a introduce sportul nostru naţional şi în ţara fotbalului. Zilele acestea am fost contactat de Jeferson Silva, un tânăr din orașul Canela, din statul Rio Grand do Sul, Brazilia. Din discuțiile purtate cu acesta am aflat faptul că îi place oina, un sport pe care a avut ocazia să îl vadă pe internet. Deoarece îi place sportul nostru naţional. dorește să îl introducă în câteva şcoli din oraș, unde el are un parteneriat pentru organizarea activităților sportive. În acest sens a trimis o solicitare oficială către federaţie pentru a fi ajutat cu materiale de descriere a jocului precum şi materiale de joc. Îi vom acorda sprijinul necesar pentru această tentativă de promovare a oinei în această ţară deosebită - Brazilia. Îi dorim mult succes!”, a scris Nicolae Dobre.

