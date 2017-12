Operatorul portuar Romned face legea pe plaja Modern

Sezonul estival este în plină desfăşurare, iar plajele sînt adevărate tranşee, pline de gunoaie şi construcţii ilegale apărute peste noapte, ceea ce i-a determinat pe tot mai mulţi turişti, cei mai mulţi autohtoni, să prefere staţiunile din ţările vecine. Printr-o politică păguboasă, promovată cu îndîrjire de ministreasa Mediului, Sulfina Barbu, cu licitaţii pentru închirierea plajelor la începutul sezonului estival, litoralul românesc a devenit "Cenuşăreasa" Mării Negre. Dezinteresul reprezentanţilor Ministerului Mediului (MM) faţă de soarta acestei bogăţii naţionale a făcut ca multe plaje să intre pe mîna unor operatori care nu au nicio legătură cu turismul. Deşi în ţările civilizate operatorii hotelieri sînt cei care administrează plajele, la noi, această activitate este făcută de neaveniţi care vor pune încet, dar sigur, pe "chituci" turismul românesc. Aşa se face că în urma ofertei pentru sectoarele Năvodari III, Mamaia VIII, Constanţa II, Eforie Nord I şi 2 Mai, licitaţia a fost cîştigată de societatea Romned, un operator care desfăşoară activităţi cu fier vechi în Portul Constanţa. Printre plajele care au fost închiriate firmei portuare condusă de controversatul om de afaceri Sorin Greavu se numără şi Modernul, una dintre principalele atracţii ale municipiului Constanţa. Cu toate că preluarea activităţii ar fi trebuit să însemne asigurarea unor investiţii care să asigure creşterea potenţialului turistic al zonei, Sorin Greavu a început să se comporte ca un adevărat latifundiar. În urmă cu trei zile, el a "decretat" interzicerea accesului maşinilor pe plaja Modern. Astfel, agenţii economici care îşi desfăşoară de ani buni activitatea în zonă îşi văd compromise afacerile, mai ales că auovehiculele firmelor de distribuţie nu mai pot onora comenzile la timp. Deşi şoseaua care străbate plaja este drum public, Greavu a decis ca aprovizionarea unităţilor de pe plajă să se facă doar între 2 şi 8 dimineaţa! Mai mult decît atît, prin ordinul lui Greavu, în faţa barierei care delimitează portul turistic de plajă a fost amplasată o placă prin care şoferii sînt informaţi că nu au acces dincolo de zona păzită cu străşnicie. Singurii favorizaţi de îngăduinţa investitorului… în turism sînt pompierii, jandarmii şi echipajele Ambulanţei.

Aprovizionarea teraselor de la Modern, doar cu cîrca

Nemulţumiţi de situaţia creată prin restricţionarea accesului pe plajă, agenţii economici consideră că măsura este un abuz. Oamenii spun că s-a ajuns în situaţia ca distribuitorii să-şi onoreze comenzile în faţa unităţilor economice. Este greu de crezut că după ce au parcurs prin căldura năucitoare de afară aproape jumătate de kilometru cu navetele cu bere în cîrcă, la fel ca şi docherii din porturile româneşti, distribuitorii să mai calce şi a doua oară prin zonă. "Este incredibil ce se întîmplă. Nimeni nu are voie să interzică accesul pe drumurile publice. Au rămas oamenii neserviţi, alţii au plecat de la mese, iar dacă se continuă în acest sens, cred că vom ajunge în pragul falimentului", s-a plîns unul dintre patroni care doresc să rămînă anonimi de teama posibilelor repercusiuni din partea lui Greavu. Pe de altă parte, alţi agenţi economici susţin că au fost ameninţaţi de omul de afaceri cu demolarea terasei. "Am înţeles că acesta vrea să-şi facă investiţiile în zonă, însă prin distrugerea micilor întreprinzători. L-am văzut de cîteva ori cînd supraveghea plaja cu binoclul şi cu toate că am încercat să primesc o explicaţie, am fost ameninţată de Sorin Greavu cu distugerea afacerii", a declarat Mimi Moraru, unul dintre cei mai vechi patroni de pe plaja Modern.

Salvamarii legaţi la mîini de lipsa mijloacelor de intervenţie

În vreme ce unii se gîndesc să tragă obloanele teraselor, alţii sînt împiedicaţi să-şi exercite meseria. Gheorghe Gîrţu este şeful salvamarilor de pe plaja Modern, iar de 15 ani, de cînd face această meserie, nu a mai întîlnit aşa ceva. Gestionează 4 km de plajă cu 5 puncte de control, iar dacă înainte putea să intervină eficient cu maşina din dotare, acolo unde era nevoie, situaţia s-a schimbat. "Am în subordine 25 de oameni, iar dacă, ipotetic, un om ar fi la un pas de înec în zona 3 Papuci, lipsa mijloacelor rapide de deplasare ne-ar putea împiedica să îl salvăm. Cu toate că i-am acorda primul ajutor, practic, acel om este condamnat la moarte", a declarat Gîrţu. Acesta susţine că deşi a încercat să discute cu Sorin Greavu această problemă, mai ales că a ajuns în situaţia de a efectua inspecţia posturilor după curse nebuneşti cu propria maşină prin oraş, pentru a acoperi perimetrul de plajă, s-a lovit de intransigenţa omului de afaceri. "Am maşina pregătită în parcare, însă nu ştiu cît o să mai putem acţiona în acest mod. Decizia de a bloca accesul autovehiculelor pe plajă este un pericol la adresa turiştilor care aleg să vină aici", a încheiat Gîrţu. Am încercat să aflăm un punct de vedere referitor la situaţia creată pe plaja Modern şi de la reprezentanţii SC Romned, însă, pînă la închiderea ediţiei, aceştia nu au putut fi contactaţi.