Opoziția se bagă în scandalul apei calde! Ce soluţie au peneliştii

PNL nu putea lipsi din scandalurile în care este implicată Primăria Constanța. Reprezentanții organizației de la Constanța au dat un comunicat de presă în care au propus o soluție pentru stoparea crizei apei calde din municipiu. Redăm integrat comunicatul:

„Coordonatorul politic al Organizației municipale Constanța a Partidului Național Liberal, Septimiu Bourceanu, susține că, pentru a soluționa criza apei calde cu care se confruntă constănțenii din cauza conflictului dintre CET și RADET, este necesară înființarea unei societăți integrate de producție, transport și distribuție a agentului termic, precum și preluarea de către municipalitate a activelor necesare producției și transportului agentului termic.

„Înființarea unei societăți integrate de producție transport și distribuție a agentului termic, la care să fie acționari atât municipalitatea, cât și Ministerul Energiei, aceasta este soluția pentru haosul generat de CET, RADET și primarul Decebal Făgădău. În acest mod se vor putea atrage fonduri și se pot retehnologiza atât rețelele de transport și distribuție, cât și capacitățile de producție, sistemul centralizat de termoficare devenind astfel mai eficient. De asemenea, este necesară preluarea de către municipalitate a activelor privind producția și transportul agentului termic, prin cumpărare sau închiriere”, afirmă Septimiu Bourceanu.

Prins la mijloc în conflictul dintre CET și RADET, care se ceartă pe tema unor presupuse datorii, primarul Decebal Făgădău a apărut în fața opiniei publice, în opinia liderului liberal, în postura haosului în persoană.

„CET spune că are de încasat de la RADET. Dorel de la RADET spune că nu are bani de dat nimănui. Decebal de la Primărie susține și el același lucru. Și, cu toate astea, constănțenii sunt puși astăzi în situația de a se spăla, ca în anii 80, la lighean! Și, dacă se supără Dorelii, vor petrece iarna și fără căldură în locuințe! Așa cum ne-a obișnuit încă de la preluarea mandatului primarul Decebal Făgădău doarme în bocanci! Oare ce a păzit până acum, în pragul sezonului rece, domnul primar Făgădău? Sunt convins că, dacă s-ar fi implicat din vreme și cu seriozitate în rezolvarea conflictului dintre CET și RADET, acum, ne-ar fi scutit de această problemă, a lipsei apei calde în locuințe. Pare că a fost mult mai simplu pentru domnia sa să îi rezolve alții mai mari decât el, de pe la Guvern, problemele din teritoriu! Acum așteaptă de la premierul Dăncilă să-l ajute eventual cu un împrumut cu care să stingă datoriile între cele două societăți. Din păcate, măsurile luate de primarul Făgădău în privința penalităților sunt de-a dreptul tragice...”, este de părere coordonatorul politic al Organizației municipale a PNL Constanța.

Potrivit declarațiilor acestuia, în ultimii ani, Primăria Constanța este asociată, ca imagine, cu datoriile și penalitățile. „Decebal Făgădău a știut de la bun început care este situația reală dintre CET și RADET și, cu siguranță, ar fi putut interveni din timp. De ce nu s-a implicat? Din rea voință? Din comoditate? Din lipsă de profesionalism? În loc să țină sub control o problemă sensibilă, în speță furnizarea căldurii și a apei calde către populație, acesta tratează totul cu indiferență. Și când pierde situația de sub control, se milogește pe la ușile miniștrilor pesediști, iar dacă nu este băgat în seamă, cum se întâmplă de cele mai multe ori, trece la partitura melodramatică. Constatăm cu tristețe că în fruntea municipiului Constanța se află de doi ani o mână de oameni care nu sunt în stare să administeze nici măcar o conductă de apă caldă! Din păcate, tot constănțenii sunt cei care au de suferit de pe urma minciunilor, a demagogiei și a incompetenței administrației Făgădău!” conchide coordonatorul politic al Organizației municipale Constanța a Partidului Național Liberal, Septimiu Bourceanu”.