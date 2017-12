Oprescu a ieșit optimist din arest

Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost eliberat joi din Arestul Central. Magistrații de la Curtea de Apel București au dat curs cererii sale de schimbare a arestului preventiv cu o măsură mai ușoară, arest la domiciliu. Oprescu susţine că are nevoie de analize amănunţite, mai ales din cauza unei suspiciuni de cancer. El a ieșit din arest în jurul orei 14.50, spunând că se simte „binișor”. „În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor ce m-au susținut moral și prin gesturile pe care le-au făcut. În al doilea rând, am de gând să-mi văd de sănătate, iar de problemele juridice or să se ocupe domnii avocați, în așa fel încât... Eh, vom avea multe de vorbit”, a spus primarul Oprescu. El a mai declarat că perioada petrecută în arest nu a fost ușoară „în niciun caz” și că primul lucru pe care îl va face când va ajunge acasă va fi să îşi administreze insulină.

Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost arestat preventiv în 6 septembrie, de Tribunalul Bucureşti, la cererea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care îl acuză de luare de mită.

