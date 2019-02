OPT falşi fizicieni lucrează în spitalele din România. Cei mai mulţi sunt în Capitală

Opt falşi fizicieni lucrează în spitalele din România, spune vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale. Acesta susţine că instituţiile abilitate au fost sesizate.

Vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România, Marin Bodale, a declarat, miercuri, că există opt fizicieni medicali falşi care lucrează în spitale, majoritatea fiind în Bucureşti, la spitale publice sau private.

”Au fost care au practicat şi în Iaşi la Institutul Regional de Oncologie şi s-au mutat anul trecut, dacă nu greşesc, la Spitalul Judeţean Bacău. Au fost angajaţi la Spitalul Judeţean Arad, la Spitalul Municipal Blaj, la spitalul orăţenesc Roşiorii de Vede. Sunt în mai multe spitale, nu numai într-un loc”, a afirmat Marin Bodale.

Potrivit acestuia, falşilor fizicieni le-a fost atrasă atenţia, chiar din anii 2016 şi 2017, să nu practice profesia de fizician medical fără o recunoştere sau să se adreseze intituţiilor abilitate pentru a obţine codul de parafă.

„Nu au obţinut niciunul dintre ei codul de parafă, iar o parte am sesizat conducerile spitalelor care i-au angajat, iar cei de la spital au creat posturi unicat dedicate pentru anumite persoane, de exemplu, fizician medical cu specialitatea de bioinginerie, care nu există. Bioinginerie care este o cu totul altă facultate, pregăteşte bioingineri, iar fizica medicală are alte specialităţi ca radioterapie, imagistică medicală, radiodiagnostică, laser medical, optică medicală, analiză medicală, dar nu în bioinginerie. Şi au creat un astfel de post să poată veni o persoană pe bioinginerie. Noi am sesizat lucrurile astea în Consiliul Judeţean Bacău, Spitalul Judeţean Bacău, Direcţia de Sănătate Publică Bacău, Ministerul Sănătăţii. Cei de la DSP, Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean nu ne-au trimis niciun răspuns, iar Spitalul Judeţean Bacău a spus că angajează pe cine vrea”, a afirmat vicepreşedintele pe Moldova al Colegiului Fizicienilor Medicali din România.