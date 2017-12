Optimism în tabăra tricolorilor

Naţionala de fotbal a României a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru dubla decisivă cu Ungaria (6 septembrie) şi Turcia (10 septembrie), ambele întâlniri urmând să aibă loc pe „Arena Naţională“ din Bucureşti, de la ora 21.00, în preliminariile Campionatului Mondial din 2014. Tricolorii au drept obiectiv şase puncte, care le-ar asigura prezenţa în barajul de calificare la turneul final. „Sper să obţinem maximum din cele două meciuri, dar, în primul rând, importantă este victoria contra Ungariei. Apoi, vom vedea în meciul cu Turcia ce vom obţine, dar cele trei puncte cu ungurii sunt esenţiale. Un egal cu Ungaria ar fi un eşec, dar şanse mai sunt, chiar dacă nu vom învinge. Sunt, poate, cele mai importante meciuri din ultimii ani, în special cel cu Ungaria. Avem nevoie de victorie şi muncim mult pentru asta de când ne-am reunit. Eu zic că suntem pregătiţi. Ungurii sunt mai mari ca noi din punct de vedere fizic, dar nu cred că asta contează într-un meci de fotbal. Am lucrat şi fazele fixe, dar o să ne luăm toate măsurile de precauţie. Este un avantaj că s-a schimbat gazonul, pentru că jocul nostru are nevoie de un teren bun. Sunt toate condiţiile pentru a reuşi şi nu vom mai avea nicio scuză”, a spus Bogdan Stancu. Atacantul a promis că se va revanşa după ratările de la Budapesta, când a irosit şansa de a aduce tricolorilor trei puncte. „Sunt pregătit să fac un meci cât mai bun şi să îmi ajut echipa. La Budapesta s-a întâmplat să ratez. Eu sper să mă revanşez, dacă voi fi în teren, şi să îmi ajut echipa. Nu am mai fost în postura să stau în faţa a două meciuri din care poate rezulta o calificare la baraj. Pentru mine sunt cele mai importante, cu siguranţă”, a completat Bogdan Stancu.

PRONOSTICUL LUI MITICĂ. Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, că România va câştiga cu cel puţin 1-0 întâlnirea cu Ungaria, fiind convins, totodată, că naţionala va juca barajul pentru calificarea la turneul final. „Este normal să ne calificăm, pentru că avem campionat mai puternic decât Ungaria, jucători mai buni, chiar şi stadion mai frumos şi gazon nou. Simt că vom merge la baraj, dar dacă nu reuşim nimic acolo, degeaba mergem. Acolo se vede valoarea. Eu cred că vom învinge Ungaria cu cel puţin 1-0”, a spus Dragomir.