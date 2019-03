Ora de vară, ora de iarnă..Din 2021, în UE se renunță la schimbarea orei

11:26:50 / 05 Martie 2019

O tampenie monumentala

"Asa-zisa ora de iarna" este ora normala, adica ora fuselor orare (GMT, GMT+1, etc.), care a fost folosita pana cand a venit cineva cu ideea asta tembela, cu ora de vara. In mod normal, daca se renunta la aceasta aberatie, ar trebui OBLIGATORIU ca toate tarile sa revina la ora fusului lor orar (ex. Anglia/Portugalia-GMT, Franta/Germania-GMT+1, Romania- GMT+2), fiindca altfel ar iesi un haos incredibil - va dati seama ce ar fi daca Romania ar fi pe aceeasi ora cuFranta sau toata Europa ar avea aceeasi ora ? Ce sunt toti chiauni acum, cand se schimba de doua ori pe an, dar sa vezi atunci cum ar fi tot timpul anului !