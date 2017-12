Ordin de zi pe unitate: Reducerea numărului secretarilor de stat!

09:15:53 / 06 Octombrie 2017

RAFUIALA

Tudose moare de grija eficientei activitatii ministerelor si sub acest pretext incepe " selectia " pe motiv de Tudose vrea sa afle - abia acum - cat de supraincarcata este schema si cat de eficienta este liota de bugetivori . De mirare este faptul ca pana acum n-a aflat cat de mare este parazitismul care greveazqa bugetul statului . Miroase a rafuiala si noi stim care va fi rezultatul : vor fi scosi cei care pot deveni pensionari , altii vor fi mutati in locuri unde vor putea hiberna ca si pana acum , iar altii ( doar cativa ) din motive devenite clasice , vor fi indepartati fapt care va provoca zazanie in coalitie , ceea ce n-ar fi rau . Sa zicem ca se va rezolva ceva cu secretarii de stat, cu subsecretarii si subsecretarele , dar de ce nu face Tudose acest lucru , cu ministrii . De ce avem 27 si nu 15 ? Si la urma urmei de ce asa de tarziu ? Mai mult , de ce nu se aplica reducerea numarului de palavragii conform referendumului care a avut loc degeaba ? Facem referendum pentru definirea casatoriei , si nu facem unul pentru a scapa de capusele parlamentare . Abia acum a reusit sa afle Tudose ca Servila Shhaideh care este incapabila sa faca baklava , nu a facut si nu va face nimic pentru a dezvolta ceva in Romania ? Ea are in haremul sau zece eunuci care n-au nicio legatura cu dezvoltarea regionala , administratia publica si fondurile europene ,decat in masura in care aceste activitai le poate oferi peşcheş si ciubuc . Si ce ar mai putera face de acum incolo dna Servila dupa ce Tudose i-a redus bugetul cu peste 1,5 miliarde ca sa poata acoperi promisiunile desantate privind majorarea salariilor . Rectificarea bugetara ne aminteste de anteriul lui Arvinte care taia din spatele halatului ca sa carpeasca rupturile din faţă pana cand a ramas cu fundul gol . Si daca tot ne-am dat pe literatura , hai sa pomenim si de zicala romaneasca : guvernul vrea sa faca din rahat . bici care sa si plesneasca .