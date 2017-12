Oscar Pistorius pledează în continuare nevinovat

Cel mai important proces din istoria Africii de Sud a început în forţă, ieri! În premieră, Curtea Supremă din Pretoria a admis camere de luat vederi pe toată durata procesului, circa trei săptămâni, la capătul cărora judecătorul Thokozile Matilda Masipa va decide soarta fostului campion paralimpic Oscar Pistorius. Nu mai puţin de 80 de instituţii media din Africa de Sud şi din întreaga lume au cerut permisiunea de a acredita jurnalişti care să asiste în sala de judecată, ceea ce nu era posibil, fiind decisă filmarea procesului pentru a fi retransmis printr-un circuit intern într-o sală specială, pentru presă şi oameni de rând. În faţa judecătorului, atletul s-a prezentat îmbrăcat într-un costum de culoare închisă, cu cravată neagră şi cămaşă albă. A intrat în sala de judecată cu capul în pământ, iar odată ajuns în boxa acuzaţilor, s-a declarat din nou nevinovat la acuzaţia de omor cu premeditare.

STRIGĂTE DISPERATE După o întârziere de 90 de minute, pentru că judecătorul a solicitat prezenţa unui traducător de dialect afrikaans, procesul a început cu o mărturie deloc favorabilă suspectului. Michelle Burger, vecina atletului, a afirmat, sub jurământ, că a auzit o femeie ţipând după ajutor la ora la care campionul paralimpic şi-a împuşcat iubita, Reeva Steenkamp, în noaptea de 13 spre 14 februarie 2013. “Imediat după ora 3.00 dimineaţa, am fost trezită de urletele teribile ale unei femei. Ea cerea ajutor”, a mărturisit Michelle Burger. Aceasta a mai povestit că, atunci, soţul ei a sunat la compania de securitate care se ocupa de proprietatea lor: “El a explicat că în casa de alături sunt oameni atacaţi şi cineva trebuie să verifice”. Apoi, Michelle Burger a mai mărturisit că soţul său a închis telefonul deoarece compania de securitate i-a transmis că nu este responsabilă de securitatea de pe domeniul lui Pistorius. ”Soţul meu s-a dus din nou pe balcon. Eu am rămas în pat. Am auzit din nou urlete. Era mai rău ca înainte. Ea era foarte, foarte speriată. Am ştiut că s-a întâmplat ceva îngrozitor”, a declarat Michelle Burger, care a vorbit în dialectul afrikaans. Femeia a mai spus, suspinând, că a auzit apoi patru focuri de armă, ceea ce corespunde cu numărul focurilor trase de Oscar Pistorius în uşa închisă a toaletei. “A fost o pauză mai lungă între prima împuşcătură şi a doua decât între a doua împuşcătură şi celelalte două”, a mai spus Michelle Burger.

Oscar Pistorius nu a negat niciodată că a împuşcat-o pe iubita sa, Reeva Steenkamp, de 29 de ani, dar a susţinut că este vorba de o neînţelegere. Atletul susţine că a crezut că în casă i-au intrat hoţi şi că a tras focuri de armă fără să ştie că Reeva Steenkamp s-a trezit pentru a merge la baie. Acesta este judecat în libertate, Pistorius fiind eliberat în februarie 2013, contra unei cauţiuni de un milion de ranzi, circa 93.000 de dolari.